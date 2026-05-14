A nova pesquisa AtlasIntel após áudio do Flávio Bolsonaro com Vorcaro

Flávio: uma reportagem do portal The Intercept Brasil revelar mensagens nas quais Flávio cobra Vorcaro por repasses prometidos para o filme Dark Horse (PABLO PORCIUNCULA/AFP /Getty Images)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 14 de maio de 2026 às 12h24.
A nova edição da pesquisa eleitoral do instituto AtlasIntel será divulgada a partir da próxima terça-feira, 19, segundo informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
O levantamento será o primeiro de alcance nacional a captar a reação do eleitorado ao vazamento de mensagens e de um áudio envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do extinto Banco Master.
A coleta com 5.000 eleitores a partir dos 16 anos foi iniciada na quarta-feira, 13, e será concluída no dia 18, a próxima segunda-feira. A pesquisa é feita por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR).
A pesquisa foi paga com os recursos do próprio instituto, com custo de R$ 75 mil, e está sob o registro BR-06939/2026 no TSE.
O questionário tem 48 perguntas, com pesquisa de aprovação e avaliação do governo e seção estimulada do cenário eleitoral com os seguintes candidatos sendo exibidos:
A pesquisa também simulará cenários de segundo turno.
O questionário pergunta se o eleitor ficou sabendo do áudio e das conversas vazadas entre Flávio e Vorcaro, se ouviu o áudio e qual a opinião sobre o caso.
A pesquisa pergunta ainda se, após o conhecimento das conversas, o eleitor ficará mais ou menos disposto a votar no Flávio.
Na quarta-feira, 13, uma reportagem do portal The Intercept Brasil revelar mensagens nas quais Flávio cobra Vorcaro por repasses prometidos para o filme Dark Horse, produção sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.Segundo a publicação, o banqueiro teria prometido US$ 24 milhões — cerca de R$ 134 milhões na cotação da época — para financiar o projeto audiovisual a pedido do senador.
Em nota, Flávio confirmou o contato com Vorcaro, mas negou irregularidades. O senador disse que buscava apenas patrocínio privado para o longa e defendeu a instalação da CPI do Banco Master.
Para analistas ouvidos pela EXAME, o episódio atinge a principal estratégia eleitoral construída por Flávio nos últimos meses — a de se apresentar como um nome moderado e menos vulnerável ao desgaste histórico do bolsonarismo — ao mesmo tempo em que cria oportunidades para adversários no campo conservador e impõe um dilema estratégico ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).