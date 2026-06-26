Onde se ganha mais no Brasil? Veja salário médio por estado

Em qual estado o salário é melhor? Qual região proporciona mais oportunidades de remuneração? Segundo estatísticas de 2024 do Cadastro Central de Empresas (Cempre) divulgadas nesta semana pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), essas condições mudam, e muito, de região para região e de estado para estado.

Em um país com mais de 213 milhões de pessoas, mais de 68 milhões estavam empregados no período de coleta das informações. Destas, mais de 54 milhões são trabalhadoras assalariadas.

No entanto, a única unidade da federação com mais de 10 milhões de assalariados é São Paulo, onde vivem 19,6 milhões de ocupados, dentre os quais mais de 15 milhões possuem carteira assinada.

Também é no Sudeste que estão o segundo e o terceiro lugar do pódio, com Minas Gerais (mais de 5 milhões) e Rio de Janeiro (quase 4,5 milhões). Já o estado com o menor número de assalariados é Roraima, na região Norte, com 146.048 trabalhadores com carteira assinada.

Qual estado paga mais?

Já o maior salário médio mensal, quem paga é o Distrito Federal, com 4,1 salários mínimos. Em segundo lugar aparece São Paulo, com uma média de 3,3 salários mínimos por mês.

O Sudeste também é a região com maior salário e outras remunerações, chegando a 52,3% do total nacional. Para efeito de comparação, o segundo lugar vai para a região Sul, que tem 17%. A região com a menor fatia é a Norte, com 5,6%.

Confira a seguir a média salarial por estado em salários mínimos. As Unidades Federativas estão divididas por região.