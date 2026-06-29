BTG/Nexus: aprovação de Lula empata com desaprovação

A aprovação do trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ficou estável e voltou a registrar empate com a desaprovação, segundo pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 29.

O levantamento mostra que 48% dos brasileiros aprovam o trabalho de Lula, mesmo percentual dos que desaprovam a gestão. Outros 4% não souberam ou não responderam.

Na comparação com a rodada anterior, realizada em meados de junho, a aprovação permaneceu em 48%, enquanto a desaprovação oscilou de 47% para 48%. A variação ocorre dentro da margem de erro da pesquisa.

Já a avaliação qualitativa do governo continua mais negativa do que positiva. Entre os entrevistados, 38% classificam a administração como ótima ou boa, 18% consideram regular e 42% avaliam o governo como ruim ou péssimo. Apenas 1% não respondeu.

A série histórica indica estabilidade desde maio. A avaliação positiva passou de 37% para 38% entre o fim de maio e o fim de junho, enquanto a negativa oscilou de 40% para 42%. No mesmo período, o percentual que considera o governo regular caiu de 22% para 18%.

O cruzamento dos dados mostra que a percepção sobre o governo continua fortemente associada à intenção de voto para a eleição presidencial de 2026. Entre os entrevistados que avaliam a gestão como ótima ou boa, 87% afirmam que votariam em Lula no principal cenário de primeiro turno. Já entre os que consideram o governo ruim ou péssimo, 69% declaram voto em Flávio Bolsonaro.

Os números são semelhantes quando o recorte considera a aprovação do governo. Entre quem aprova o trabalho de Lula, 83% dizem votar no presidente no primeiro turno. Entre os que desaprovam, 65% escolhem Flávio Bolsonaro.

Aprovação é maior entre mulheres, idosos e moradores do Nordeste

Os recortes demográficos mostram diferenças importantes no desempenho do governo. Entre as mulheres, a aprovação alcança 55%, contra 40% de desaprovação. Já entre os homens, o cenário se inverte: 40% aprovam a gestão e 57% desaprovam.

A maior aprovação aparece entre brasileiros com 60 anos ou mais, grupo em que 62% aprovam o governo e 33% desaprovam. Entre os jovens de 16 a 24 anos, a desaprovação chega a 61%, enquanto a aprovação fica em 36%.

Por escolaridade, Lula mantém vantagem entre entrevistados com ensino fundamental, segmento em que registra 60% de aprovação e 34% de desaprovação. Entre pessoas com ensino médio e superior, a desaprovação supera a aprovação.

No recorte religioso, os católicos aprovam o governo por 54% a 42%, enquanto entre os evangélicos a desaprovação atinge 61%, contra 33% de aprovação. Entre entrevistados sem religião, a aprovação chega a 55%.

Regionalmente, o Nordeste segue como a principal base de apoio do presidente. Na região, 58% aprovam o governo e 37% desaprovam. No Sul, o movimento é inverso, com 58% de desaprovação e 38% de aprovação. No Sudeste, os índices são de 46% e 50%, respectivamente.

A pesquisa também mostra maior apoio entre os brasileiros de menor renda. Entre famílias com renda de até um salário mínimo, a aprovação alcança 63%, contra 30% de desaprovação. Já entre aqueles com renda acima de cinco salários mínimos, a desaprovação sobe para 59%, enquanto a aprovação fica em 40%.

Segurança pública lidera lista de preocupações

Entre os principais problemas do país apontados pelos entrevistados, a segurança pública aparece na liderança, citada por 29% dos brasileiros quando somadas a primeira e a segunda menção espontânea. Na sequência aparecem saúde pública e corrupção, ambas com 26%, seguidas por classe política (15%) e educação (14%).

A pesquisa BTG Pactual/Nexus entrevistou 2.009 eleitores com 16 anos ou mais em todo o país entre os dias 26 e 28 de junho. O levantamento tem margem de erro de dois pontos percentuais, nível de confiança de 95% e cobertura nas 27 unidades da Federação, com distribuição proporcional por região. O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08521/2026 e tem como estatístico responsável Nele El-Dash (Conre 8656-A).