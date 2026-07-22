Governo Lula lança plano de R$ 18,5 bilhões para socorrer setores afetados por tarifaço e guerra

O governo Lula anunciou, nesta quarta-feira, 22, uma nova edição do Programa Brasil Soberano, com orçamento de R$ 18,5 bilhões, destinado a mitigar os efeitos negativos do tarifaço de 25% imposto pelo governo dos Estados Unidos a exportações brasileiras. O pacote oferece linhas de crédito com taxas de juro subsidiada, de 6,5% a 9,8% ao ano.

Desse montante, R$ 13,5 bilhões serão recursos do Tesouro e R$ 5 bilhões virão do BNDES, de acordo com o Ministério do Planejamento.

As taxas de juros do novo programa são menores que as praticadas na primeira versão do Brasil Soberano, que variavam de 15% a 17% ao ano.

Os recursos serão destinados aos setores afetados negativamente pelo tarifaço, mas também a empresas que exportavam para o Golfo Pérsico e que tiveram receita reduzida em razão da guerra na região.

Um terceiro grupo de segmentos, considerados estratégicos pelo governo, também será beneficiado pelo programa. Fazem parte dele setores como o de fertilizantes, minerais críticos e terras raras, além dos segmentos automotivo, têxtil e farmacêutico.

As taxas de juros variam de 6,5% ao ano na linha de crédito de apoio a investimentos, a 9,8% ao ano para a linha de capital de giro voltada a grandes empresas.

Durante o anúncio do programa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a dizer que o tarifaço não tem razão e está baseado em mentiras, mas reafirmou que o Brasil continuará em negociações com os americanos.

"Estamos na mesa de negociação, mandamos vários documentos e propostas. (...) E a gente nunca encontrou reciprocidade na conversa. Isso vai aumentar o nosso antagonismo aos Estados Unidos? Não, porque a gente não vai sair da mesa de negociação", afirmou Lula.

O presidente também ressaltou que o Brasil tem buscado novos mercados a produtos brasileiros.

"Estamos discutindo com vários países para que a gente epossa suprir ou até ganhar mais do que estava ganhando (com as exportações aos EUA). O Brasil tem credibilidade conquistada no mercado internacional", disse o presidente.