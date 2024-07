O deputado estadual e apresentador do Balanço Geral Minas Gerais, da Record TV, Mauro Tramonte (Republicanos), lidera as intenções de voto na disputa pela prefeitura de Belo Horizonte, aponta a pesquisa do instituto Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 29.

Tramonte aparece na liderança nos três cenários estimulados pelo instituto de pesquisa para o primeiro turno e em todas as projeções de segundo turno que foram testadas.

No primeiro cenário, com os oito pré-candidatos, Tramonte tem 26% das intenções de voto. Na sequência, há um empate técnico na segunda posição entre quatro nomes: Bruno Engler (PL), Duda Salabert (PDT), João Leite (PSDB) e Carlos Viana (Podemos).

O atual prefeito, Fuad Noman (PSD), tem 7%, e Rogério Correia (PT) tem 5%. O percentual de eleitores que afirmaram que vão votar nulo é de 8%, enquanto o dos entrevistados que não responderam é de 8%.

Veja a pesquisa para a prefeitura de BH:

Mauro Tramonte (Republicanos): 26%

Bruno Engler (PL): 14%

Duda Salabert (PDT): 12%

João Leite (PSDB): 9%

Carlos Viana (Podemos): 8%

Fuad Noman (PSD): 7%

Rogério Correia (PT): 5%

Gabriel Azevedo (MDB): 3%

Indecisos: 8%

Branco, nulo ou não vai votar: 8%

No segundo cenário testado pelo instituto, sem João Leite, Tramonte sobe para 29%, enquanto os demais concorrentes ficam estacionados. Em um último cenário, sem João Leite, Rogério Correia e Carlos Viana, Tramonte aparece com 31%, enquanto Engler chega a 16%, seguido por Salabert e Noman.

Tramonte lidera no segundo turno

Nos três cenários de segundo turno, Tramonte aparece com pelo menos 48%. Contra Engler, o apresentador tem 49% e o deputado, 26%. Na disputa com Duda Salabert, a deputada tem 19% e o candidato dos Republicanos, 53%. Na disputa com Noman, Tramonte tem 48% e Noman aparece com 27%. O candidato que aparece mais competitivo contra Tramonte é João Leite, que tem 32%, contra 43% de Tramonte.

Tramonte lidera também na espontânea

Na pesquisa espontânea, Tramonte tem 8%, Engler, 7%, Noman, 6%, Kalil, que não será candidato, 4%, Duda Salabert, 3%, Nikolas Ferreira, que também não será candidato, 2%. Carlos Viana, Rogério Correia, Bella Gonçalves e João Leite têm 1% cada.

Quando vai ser a eleição para prefeito?

As eleições municipais de 2024 vão acontecer no dia 6 de outubro de 2024, o primeiro domingo do mês. Já o segundo turno, se houver, deve acontecer no último domingo do mês, dia 27 de outubro, nas cidades com mais de 200.000 eleitores em que a candidata ou candidato mais votado à prefeitura não tenha atingido a maioria absoluta, isto é, metade mais um dos votos válidos (excluídos brancos e nulos).