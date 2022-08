Brasil registra 173 mortes por covid-19 em 24h

O Brasil registrou 173 novas mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas. A média semanal de vítimas, que elimina distorções entre dias úteis e fim de semana, ficou em 204. Os dados diários são do consórcio de veículos de imprensa formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde, em balanço divulgado às 20h.

O número de novas infecções notificadas foi de 22.808, enquanto a média de novos testes positivos da última semana está em 22.405. No total, o Brasil tem 681.025 mortos e 34.118.403 casos da doença.

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho de 2020, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.

Brasil tem 78,91% da população com 2 doses ou única da vacina anticovid

O Brasil tem 169.524.100 pessoas, ou 78,91% da população, com duas doses ou dose única da vacina contra a covid-19 aplicadas. Os dados diários são do consórcio de veículos de imprensa formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL.

Novos registros de vacinados com uma dose desde ontem somam 37.156 e, com duas doses, 35.798. Para doses adicionais de reforço foram 612.800 pessoas, elevando para 686.419 os registros totais nas últimas 24 horas.

