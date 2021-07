Brasil pode ter presidente mulher ou LGBT? Partidos se articulam

Em busca de candidaturas capazes de representar uma forte alternativa a nomes já colocados para as eleições de 2022, grandes partidos como o MDB e o PSDB começam a articulação para a escolha dos presidenciáveis, com espaço para perfis que fogem do mais convencional, como o da senadora Simone Tebet (MDB-MS), líder na bancada feminina na CPI da Covid, e Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul .

Pré-candidato à presidência pelo PSDB, Leite é o primeiro governador abertamente LGBT+ do país. O advogado e ex-prefeito de Pelotas assumiu sua orientação sexual recentemente, em uma entrevista à rede Globo. "Não tenho nada a esconder e tenho orgulho de poder dizer quem eu sou.", disse. Leite segue em ritmo de pré-campanha. Neste final de semana, se reuniu com ACM Neto, presidente do DEM, na Bahia, com forte influência no nordeste. "É o momento de conversar, se aproximar", disse Leite ao final do encontro.

O governador concorre com três outros nomes do PSDB nas prévias do partido, que serão decididas em novembro. Além de João Doria, estão na disputa o senador Tasso Jereissati (CE) e o ex-senador Arthur Virgílio (AM). Jereissati vem deixando claro que talvez abandone a corrida em favor de uma candidatura com mais poder de fogo. O senador não tem poupado elogios a Leite, dizendo que o político pode dar um novo gás ao PSDB. Enquanto isso, Doria segue firme na disputa. O governador de São Paulo, que conta com 2% das intenções de voto, busca apoio junto a empresários e outros setores da sociedade.

Enquanto isso, o MDB também articula uma candidatura que possa representar uma terceria via nas eleições do ano que vem. Nos bastidores do partido, tem ganho musculatura o movimento para lançar a senadora Simone Tebet (MDB-MS) como pré-candidata ao pleito de 2022. A decisão final será anunciada em agosto, quando o MDB deve oficializar a intenção de participar da corrida eleitoral com uma candidatura própria.

Partidos importantes da cena nacional, como o MDB, DEM e Cidadania, vem debatendo alternativas para o que se desenha como uma polarização entre o presidente Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva em 2022.

"O segundo turno ainda está muito longe e nesse momento qualquer afirmação sobre a disputa eleitoral não passa de uma tentiva de antecipar possibilidades e um desejo inconsciente de já ter um cenário com dois candidatos", diz o cientista político André César, da Hold Consultoria, de Brasíia. "Candidatos como Eduardo Leite e Simone Tebet, que fogem ao padrão mais tradicional, vêm ganhando espaço".

Em destaque na CPI da Covid, Tebet ganhou adesões no MDB para uma pré-candidatura. O deputado Baleia Rossi, presidente do MDB, não tem se furtado a tecer elogios à senadora, que é vista como um nome capaz de representar uma renovação no partido. “Um dos nomes favoritos para defender nosso projeto de país é o da Simone Tebet", disse Baleia.