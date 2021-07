Eduardo Leite assume orientação sexual: 'Sou um governador gay'

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, assumiu sua orientação sexual durante uma entrevista para o programa de Pedro Bial na Globo, o "Conversa com Bial". A conversará vai ao ar nesta quinta-feira (1) após o Jornal da Globo.

Durante a conversa, Leite, que é pré-candidato à presidência pelo PSDB no ano que vem, reconhece que a sexualidade ainda é vista como um ponto a ser explorado por concorrentes na corrida eleitoral e reafirma que "não tem nada a esconder". Nas redes sociais, seu adversário dentro do partido à presidência em 2022, João Doria expressou "admiração e respeito" ao amigo.

A afirmação, que não deveria interferir em nada na sua vida profissional, ainda é um tabu no Brasil. De acordo com os dados do Relatório anual de Mortes Violentas de LGBT no Btrasil, feito há 41 anos pelo Grupo Gay da Bahia, 237 pessoas LGBT+ morreram de forma violenta em 2020, sendo 224 homicídios.

Apesar da maior parte das vítimas serem travestis e transexuais (70% desse total), o debate reacende a importância de exercer o diálogo e o respeito no país - inclusive na política. Não custa lembrar que, há pouco tempo, a trans Benny Bioli (do PSOL) saiu do país depois de sofer ameaças à sua integridade física. Em São Paulo, a vereadora Erika Hilton (também do PSOL), foi a mais votada do Brasil nas eleições do último ano.