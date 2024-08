Os candidatos à prefeitura de São Paulo devem se encontrar em pelo menos mais oito debates antes do primeiro turno das Eleições 2024, no dia 6 de outubro. O próximo encontro já ocorre no dia 1º de setembro, às 18h, sob realização do pool de veículos My News e TV Gazeta. O último evento que contará com os candidatos será o debate organizado pela TV Globo, no dia 3 de outubro. Confira a agenda completa abaixo.

Os debates devem contar com a participação dos postulantes a prefeito de São Paulo mais bem pontuados nas pesquisas. São eles: Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB).

Até o momento, três encontros já foram realizados. Os dois primeiros, promovidos pela Band e os jornais Estadão, Terra e FAAP, contaram com a presença dois cinco candidatos. Apenas no terceiro encontro, realizado pela VEJA e a ESPM, compareceram somente Marçal e Tabata e a candidata Marina Helena (NOVO). Interlocutores das campanhas dos candidatos do PSOL e do PSDB e do atual prefeito justificaram que tinham outros compromissos agendados.

O não comparecimento dos três primeiros colocados nas pesquisas também seria uma reação contra a "baixaria" e "falta de civilidade" de Marçal, como chegaram a apontar em entrevistas Boulos e Datena sobre a performance do influenciador. Nesta terça, 20, à imprensa, o atual prefeito de São Paulo defendeu a presença de representantes do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) para a garantia de "respeito" nos próximos debates.

Boulos também afirmou que participará do debate que será realizado pela TV Record no fim de setembro. Em agenda de campanha nesta terça, Datena disse que desistirá de ir a debates que não respeitem as "regras de civilidade".

Confira a lista de debates com os candidatos à prefeitura de São Paulo:

MyNews/TV Gazeta: 1º de setembro, às 18h;

Jovem Pan: 5 de setembro, às 22h;

TV Cultura: 15 de setembro, às 21h;

UOL/ RedeTV: 17 de setembro, às 9h30;

SBT: 20 de setembro, com horário ainda não definido;

Record: 28 de setembro, entre 21h e 23h15

UOL/ Folha de S.Paulo: 30 de setembro, às 10h;

TV Globo: 3 de outubro, às 22h.

O que dizem as pesquisas

De acordo com o agregador de intenções de voto EXAME/IDEIA, atualizado no último dia 12, o atual prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), tem 23% das intenções de votos na capital e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), 22%. Na sequência, o apresentador José Luiz Datena (PSDB) aparece com 15% na terceira posição, seguido pelo influenciador Pablo Marçal (PRTB) com 14% e a deputada federal Tabata Amaral (PSB) com 6%. Marina Helena (NOVO) tem 4%.

Na comparação com o último levantamento, Datena e Pablo subiram, enquanto Nunes e Boulos voltaram a trocar de posições na liderança. Tabata oscilou negativamente. Segundo os dados, a disputa aponta para um protagonismo dividido entre Boulos e Nunes, que formam um primeiro pelotão. Boulos manteve a ponta ao longo dos seis primeiros meses do ano, mas foi perdendo força e, na versão mais recentes deste agregador, viu Nunes ultrapassá-lo.

O agregador serve para harmonizar as curvas das pesquisas eleitorais e mostrar tendências, mas não é uma média ponderada simples dos resultados das pesquisas. A amostra do Ideia, atualizada no último dia 9 de agosto, contabilizou 24 pesquisas de opinião de voto estimulada para as eleições para a prefeitura de São Paulo em 2024. Foram contabilizadas pesquisas dos Institutos: Paraná Pesquisas, Futura Pesquisas, Atlas Intel, Real Time Big Data, Datafolha, Badra, GERP e Quaest.