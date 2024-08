Dr. Furlan lidera com 85,8% em Macapá, aponta pesquisa Futura

Uma pesquisa realizada pela empresa 100% Cidades, em parceria com a Futura Inteligência, divulgada à EXAME nesta terça-feira, 13, indica que o atual prefeito Dr. Furlan (MDB) lidera com 85,8% das intenções de voto na eleição para prefeito de Macapá. Patrícia Ferraz (Podemos) aparece como segunda colocada, com 3,6%.

Paulo Lemos (PSOL) ocupa a terceira posição, com 2,7% das intenções de voto. Pela margem de erro da pesquisa, que é de 4,0 pontos percentuais para mais ou para menos, não há empate técnico entre os principais concorrentes. Os resultados refletem uma liderança consolidada de Dr. Furlan na disputa pela prefeitura de Macapá.

Intenções de voto em Macapá

Cenário estimulado

- Dr. Furlan (MDB): 85,8%

- Patrícia Ferraz (Podemos): 3,6%

- Paulo Lemos (PSOL): 2,7%

- Aline Gurgel (Republicanos): 2,6%

- Jesus Pontes (PL): 0,8%

- Gianfranco Gusmão (PDT): 0,2%

- Ninguém/Branco/Nulo: 2,2%

- Indecisos: 2,1%

Cenário espontâneo

No cenário espontâneo, quando não são mostradas opções de candidatos ao entrevistado, o resultado ficou assim:

- Dr. Furlan (MDB): 69,7%

- Paulo Lemos (PSOL): 1,8%

- Aline Gurgel (Republicanos): 1,2%

- Patrícia Ferraz (Podemos): 0,5%

- Jesus Pontes (PL): 0,3%

- Ninguém/Branco/Nulo: 2,9%

- Indecisos: 23,3%

Dr. Furlan tem 3% de rejeição

A Futura Inteligência também consultou os eleitores sobre quais candidatos à prefeitura da capital amapaense eles não votariam de jeito nenhum. Aline Gurgel é a mais rejeitada, com 50,0%, seguida por Paulo Lemos, com 31,7%, e Patrícia Ferraz, com 30,8%. Dr. Furlan tem uma das menores rejeições, com 3,6%, reforçando sua posição de liderança.

Na pesquisa, os entrevistados também apontaram que a saúde deve ser a prioridade do próximo prefeito de Macapá. A área foi citada por 57,3% dos eleitores, seguida pela educação, com 31,6%, e a pavimentação de ruas, com 9,9%.

Perfil dos entrevistados e transferência de voto

A maioria dos eleitores que responderam à pesquisa não tem preferência política (54,6%). Outros 29,0% se identificaram com a direita, enquanto apenas 8,1% se consideram de esquerda. Os de centro somaram 4,0%, e 4,3% disseram que não sabem ou não quiseram responder.

A influência do Executivo federal e estadual nas eleições deste ano também foi avaliada. Nesse sentido, 27,0% responderam que votariam com certeza em um candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), enquanto 20,4% confirmaram que votariam em um candidato apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em Macapá, o governo do presidente Lula é considerado ruim/péssimo por 26,2% da população, e 41,3% o consideram ótimo/bom. Já 38,1% consideram o presidente ruim/péssimo e 34,9% o consideram bom/ótimo.

O governador Waldez Góes (PDT) é bem avaliado por 34,9% e considerado ruim por 38,1%. Apesar disso, 48,0% dos entrevistados disseram que não votariam em um candidato apoiado por Góes.

A pesquisa foi registrada no TSE como AP-03178/2024 e realizou 600 entrevistas entre os dias 31 de julho e 6 de agosto, usando a abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 4,0 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.