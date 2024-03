Boulos se encontra com executivos da Google para falar de inovação e acenar ao empresariado

Em plena pré-campanha e com o objetivo de furar a bolha que já o apoia, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) realizou nesse início de ano visitas a grandes empresas de tecnologia. O pré-candidato esteve na sede da Google Brasil, na Faria Lima, em São Paulo, na última segunda-feira, 18, e foi a Xangai em janeiro para conhecer a sede da Huawei.

Na Google, Boulos teve encontro com Fabio Coelho, presidente da Google Brasil, e André Barrence, head da Google for Startups, entre outros líderes da empresa. Na Huawei, o deputado se reuniu com a direção da empresa e conheceu soluções de monitoramento de transporte e integração de sistemas de saúde.

A ideia dos encontros, segundo pessoas envolvidas na campanha ouvidas pela EXAME, é buscar soluções inovadoras para apresentar no plano de governo de Boulos com ações concretas para beneficiar a população na ponta. As reuniões forneceram alternativas para o setor de mobilidade, saúde e educação na cidade.

As visitas e acenos ao empresariado paulistano também são uma sinalização da campanha para furar a bolha e a rejeição ao pré-candidato.

Em dezembro, Boulos se reuniu com empresários paulistas e garantiu que vai trabalhar para a desburocratizar o ambiente de negócios na cidade.

Conhecido pelos eleitores por ter disputado o pleito em 2020, quando saiu derrotado na disputa com Bruno Covas, o ex-coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) busca se desvencilhar do rótulo de radical de esquerda, por sua ligação com movimentos sociais de luta por moradia e ser classificado como um "invasor de terras" por adversários.

Segundo a última pesquisa Datafolha, 34% dos entrevistados dizem que jamais votariam em Boulos.

Nas intenções de votos, o deputado e o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), aparecem tecnicamente empatados. O atual prefeito aparece com 29%, contra 30% do pré-candidato do PSOL.

Encontro com prefeitos de outros país

Além de encontros com empresários, Boulos buscou se reunir com políticos de outros países nos últimos meses.

Em Pequim, o deputado se encontrou com autoridades locais para falar sobre eletrificação da frota de ônibus - 98% dos ônibus da capital chinesa são eletrificados. O mesmo tema foi debatido em Santiago, no Chile, com a prefeita da cidade.

Em outubro do ano passado, o BNDES aprovou em outubro de 2023 o financiamento de R$ 2,5 bilhões para a aquisição de ônibus elétricos pela capital paulista. Com esse valor, podem ser comprados entre 1.000 e 1.300 ônibus movidos exclusivamente a bateria. A quantidade pode viabilizar a substituição de 10% da frota atual da capital, de 13.000 veículos

Na Europa. Boulos se reuniu com os políticos de Portugal e França, para tratar de mobilidade e moradia. O psolista também esteve em Nova York, onde conversou com o ex-prefeito da cidade, Bill de Blasio, que esteve no Brasil em dezembro do ano passado para declarar apoio ao pré-candidato.