Google tem novas lideranças; conheça os executivos promovidos para acelerar a tecnologia na empresa

A gigante do buscado Google está passando por uma série de alterações em sua estrutura organizacional, visando aprimorar sua liderança na área de buscas e inteligência artificial (IA), setores que são correlatos para a empresa.

Pandu Nayak, que até então ocupava o cargo de líder de qualidade e classificação de buscas, assume agora a posição de Cientista-Chefe de Buscas.

Paralelamente, Cathy Edwards faz a transição para a equipe de "Apostas de Longo Prazo em Conhecimento e Informação", marcando uma nova fase em sua trajetória na empresa.

Cathy Edwards: nova função no Google

Liz Reid, uma líder de longa data na Google com profundo conhecimento técnico e de produto, unificará a organização de Pesquisa. Sob sua liderança, se espera manter o ímpeto de inovações em Pesquisa, destacando melhorias recentes em qualidade de pesquisa, novas formas de pesquisa como Circle to Search, e recursos que utilizam IA generativa para responder questões ainda mais complexas. O recurso SGE, por exemplo, ainda exclusivo do Search Labs, já foi utilizado em bilhões de consultas.

Liz Reid é reconhecida por sua contribuição pioneira, além de ter sido a primeira engenheira na sede da empresa em Nova York. Sua influência se estende a melhorias significativas na busca multisearch, na acessibilidade de vozes autênticas e humanas, e na redefinição da navegação e compreensão de informações por meio da IA generativa.

Já Cheenu Venkatachary é anunciado como o novo líder das equipes de qualidade e classificação de buscas, sucedendo Nayak. Venkatachary, que tem um histórico de trabalho na Google e retornou à empresa em outubro de 2022 após uma passagem pela Apple.

Pandu Nayak, em seu novo papel como Cientista-Chefe, mantém seu envolvimento em desafios técnicos e no avanço da compreensão de conteúdo e classificação, consolidando seu status como especialista em algoritmos e sistemas de informação.