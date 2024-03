Nunes aparece numericamente à frente de Boulos, mas dentro da margem de erro, aponta Paraná Pesquisa

O atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e o deputado federal, Guilherme Boulos (PSOL), estão tecnicamente empatados na corrida eleitoral em São Paulo, segundo a Paraná Pesquisa, divulgada nesta terça-feira, 19.

A pesquisa mostra pela primeira vez o atual chefe do executivo à frente numericamente do seu principal adversário, com 32% das intenções de votos, enquanto Boulos tem 30,1%. O resultado acontece pela queda do percentual de intenção do deputado. Na comparação com o levantamento de fevereiro, deputado tinha 33% e Nunes apareceu com 32%.

Na terceira posição aparece a deputada federal Tabata Amaral (PSB), com 9,6%. Na sequência, Marina Helena (Novo) com 5,9%, Kim Kataguiri (União Brasil), 5,7% e Altino (PSTU) com 1%, completam a simulação. Cerca de 6,1% não sabem ou não responderam e 9,6% falaram que vão votar em branco ou nulo.

Cenário sem Kim Kataguiri

No segundo cenário estimulado, o instituto de pesquisa retirou o deputado federal Kim Kataguiri do levantamento. O União Brasil, partido do deputado, negocia apoiar o atual prefeito e não ter um candidato próprio.

Nessa simulação, Nunes avança para 34,3% das intenções de voto e Boulos mantém o 30,6%. Tabata Amaral sobe para 10,5%, enquanto Marina Helena tem 6,3%. Altino, último colocado, aparece com 1,3%. O número de eleitores que planejam votar branco ou nulo chega a 10,3%, enquanto os que não sabem são 6,7%.

Cenário espontâneo mostra eleitorado indeciso

No cenário espontâneo, onde o instituto não apresenta os nomes dos candidatos, 70% dos entrevistados afirmaram que não sabem em quem vai votar nas eleições deste ano. Cerca de 7% afirmam que vão votar nulo ou branco.

Entre os candidatos, Nunes aparece com 10,7% das intenções de votos, e Boulos tem 9%. Tabata aparece com 1,2%, Kim Kataguiri, 0,7%, Fernando Haddad, 0,2%, e Marina Helena com 0,2%.

O Paraná Pesquisas ouviu 1,350 eleitores paulistanos entre os dias 13 e 18 de março. A margem de erro é de 2,7 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo SP-05177/2024.