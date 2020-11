Covas vence a disputa com Boulos pela prefeitura de São Paulo

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB) venceu o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, e conseguiu se reeleger na disputa pela prefeitura da capital.

Na dianteira das intenções de voto desde o início das pesquisas eleitorais, Covas manteve larga vantagem em relação aos adversários, dos quais três brigaram pelo segundo lugar durante o período de precedeu o primeiro turno.

Passada a primeira fase das eleições, manteve a dianteira em relação a Boulos, com dez pontos de diferença, de acordo com a última pesquisa Datafolha, diulgada no sábado.

Tucano de berço

Bruno Covas, de 40 anos, assumiu o comando da capital paulista em abril de 2018, após a renúncia do então prefeito João Doria, que entregou o cargo ao vice para assumir o governo do estado.

Durante a pandemia do coronavirus, sua aprovação cresceu. No fim de outubro, pesquisa Datafolha mostrou que 46% dos entrevistados avaliavam o desempenho do tucano como ótimo ou bom. No levantamento feito um mês antes, o percentual era de 37%. Em outubro, a cidade teve a menor média de novos casos desde maio e encerrou a semana passada com 13,8 mil mortes e 378,1 mil casos.

Durante a pior parte do surto, seguindo a tajetória nacional, a cidade começou a perder vagas de emprego formal em decorrência do fechamento do comércio essencial. Em março, teve um saldo negativo de 42.225, chegando ao fundo do poço em abril, com perda de 106.737 posições de trabalho. Em maio, o número começou a se recuperar e voltou a ficar positivo em julho. Em setembro, último dado disponível pelo Caged, houve 17.049 novos postos, mas ainda abaixo do nível pré-pandemia. Em fevereiro o saldo de vagas havia sido de 30.901.

Em outubro do ano passado, Covas foi diagnosticado com câncer no sistema digestivo e passou pelo tratamento de quimioterapia sem se afastar da prefeitura. A doença evoluiu para metástase e se espalhou para outros órgãos, como fígado e parte do abdomem, mas regrediu. Hoje, o prefeito segue fzendo tratamento de imunoterapia para reduzir o restante do câncer.

Em alguns momentos de sua atuação como vice e como prefeito, Covas chegou a gerar polêmica por se afastar do cargo para fazer viagens pessoais. Da primeira vez, sete meses depois da posse como vice, ficou longe por 13 dias, quando foi para a Croácia com amigos. Posteriormente, duas semanas antes de assumir a prefeitura, viajou de férias para Miami, embarcando no mesmo dia em que a cidade sofreu com chuvas fortes e alagamentos que deixaram mortos.

Neto do ex-governador Mário Covas, com quem diz que passava as férias escolares em Brasília, Covas é formado em direito pela USP e em economia pela PUC e nasceu em Aparecida, bairro de Santos. Se mudou para a capital em 1995.

Sua vida pública começou em 2004, quando concorreu ao cargo de vice-prefeito na cidade natal. Não levou a vitória e, em 2006, foi eleito deputado estadual, com 122.000 votos. Na eleição seguinte, em 2010, foi reeleito com o dobro de número de votos e ficou em primeiro no ranking do estado. Em 2011, assumiu a Secretaria do Meio Ambiente do governo do estado, à frente da qual permaneceu até 2014, ano em que é eleito deputado federal.