Documentos para votar nas eleições 2024: é possível votar sem título de eleitor?

O primeiro turno para as eleições de 2024 está programado para o dia 6 de Outubro. Este ano, o cidadão brasileiro vai às urnas para escolher o vereador e prefeito de sua cidade para os próximos quatro anos. Você já está com tudo em ordem com os seus documentos para votar?

Neste artigo, vamos te mostrar com quais documentos é possível de se votar — se você perdeu o seu título de eleitor, é possível votar de outras formas! —, como baixar o e-Título e instruções para estar preparado no dia da votação.

Quais documentos preciso para votar?

Fique calmo, o eleitor pode ir votar sem o seu título de eleitor, mas deve levar um documento original com foto.

Você precisará apenas de um documento para votar, mas ele deve conter foto. Dentre eles, separamos alguns que certamente você terá e podem, sozinhos, ser o suficiente para cumprir seu dever como cidadão brasileiro:

Carteira de identidade;

Carteira nacional de habilitação;

Carteira de trabalho;

Carteira de reservista;

e-Título.

É importante saber que, mesmo que os seus dados biométricos estejam atualizados, é indispensável a apresentação de um dos documentos apresentados acima.

Se é a sua primeira vez votando e você ainda não tem o título eleitoral, saiba que é possível fazer todo o processo de emissão de forma online. Veja todas as etapas no site do Tribunal Superior eleitoral, é só clicar aqui.

Posso votar com o e-título?

Sim, é possível votar nas eleições 2024 usando o e-título. Mas, primeiro você precisa baixar o aplicativo do e-Título. Nós te mostramos o tutorial abaixo:

Acesse a Play Store ou App Store para baixar o app;

Faça a leitura e a aceitação dos termos de uso;

Preencha os dados pessoais no aplicativo;

Responda às perguntas de verificação de identidade;

Crie uma senha de seis dígitos;

Confirme a senha criada;

Verifique as informações básicas, incluindo nome, número do título de eleitor, zona eleitoral e seção eleitoral;

Valide o QR Code na zona eleitoral, se disponível.

E pronto, o seu título eletrônico estará funcionando no aplicativo normalmente. Mas fique atento a uma situação: caso já tenha realizado o cadastro biométrico, a foto será exibida no aplicativo junto com outras informações. Se não, será necessário apresentar um documento com foto ao votar com o e-Título.

Falando em biometria, também é bom saber que nas eleições de 2024 ainda não é obrigatório ter a biometria feita para participar da votação. De qualquer forma, o prazo para ter a biometria ativa nas próximas eleições é até 8 de maio, e o processo pode ser feito em uma unidade do Poupatempo ou cartórios eleitorais.

Posso votar com o RG vencido?

Sim, você pode votar com o RG vencido, desde que em boas condições. Mesmo assim, se esse for o seu único documento com posse, aproveite para regularizá-lo, pois você vai precisar, uma hora ou outra, de um documento válido para outras situações.