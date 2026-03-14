Bolsonaro apresenta piora da função renal e de marcadores inflamatórios, diz boletim

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está internado desde sexta-feira, 13, após apresentar um mal-estar na Papudinha, onde estava preso. Segundo boletim médico divulgado na tarde deste sábado, houve agravamento na função renal e aumento dos marcadores inflamatórios.

Ele segue na unidade de terapia intensiva (UTI) do hospital DF Star, onde recebe tratamento para um quadro de pneumonia bacteriana bilateral provocado por broncoaspiração.

"[O ex-presidente] Encontra-se estável clinicamente, porém apresentou piora da função renal e elevação dos marcadores inflamatórios. Mantém o tratamento com antibióticos e hidratação por via endovenosa, fisioterapia respiratória e motora, além das medidas de prevenção de trombose venosa. Não há previsão de alta da UTI neste momento", diz o boletim, assinado pelos médicos Claudio Birolini, Leandro Echenique, Brasil Caiado, Antônio Aurélio de Paiva Fagundes Jr. e Allisson B. Barcelos Borges.

Internação e quadro de pneumonia

Na manhã de sexta-feira, 13, por volta das 6h45, Flávio Bolsonaro anunciou que a equipe médica foi acionada após o ex-presidente relatar náuseas e tremores durante a madrugada. Na ocasião, ele também apresentava febre e calafrios.

Diante do quadro clínico, os profissionais de saúde decidiram pela transferência imediata para o hospital. Ao chegar à unidade, Bolsonaro recebeu suporte de oxigênio por cateter nasal e passou por exames laboratoriais e uma tomografia.

Ainda na tarde de sexta-feira, o médico Claudio Birolini, responsável pelo atendimento do ex-presidente, declarou que, apesar da estabilidade, o estado de saúde era "extremamente grave".

De acordo com o médico, o risco de pneumonia aspirativa — relacionada aos episódios de refluxo que Bolsonaro enfrenta desde a facada sofrida durante a campanha presidencial de 2018 — já havia sido mencionado em relatórios enviados ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes.

Os médicos também informaram, na sexta-feira, que a internação do ex-presidente deve durar ao menos sete dias.

Outro boletim divulgado pelo hospital DF Star no início da tarde de sexta relatou que Bolsonaro apresentou febre alta, redução na saturação de oxigênio, além de sudorese e calafrios.

Bolsonaro cumpre pena desde janeiro na sala de Estado-Maior do 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecida como "Papudinha", em Brasília. A condenação prevê 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.