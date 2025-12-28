Bolsonaro tem nova crise de soluços e hospital confirma procedimento na segunda

O ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a apresentar uma crise de soluços na noite de sábado, 28, mesmo após ter sido submetido, horas antes, a um procedimento para conter os episódios.

De acordo com boletim médico divulgado neste domingo, 28, pelo Hospital DF Star, em Brasília, onde o ex-mandatário está internado, ele também registrou elevação da pressão arterial. "No momento encontra-se estável e sem soluços", informou a instituição.

O hospital também confirmou que Bolsonaro deverá passar por um novo procedimento nesta segunda, 29, com bloqueio do nervo frênico esquerdo, como complementação do tratamento pós-operatório de herniorrafia inguinal bilateral realizada no sábado.

"O paciente deverá seguir com fisioterapia para reabilitação, medidas de profilaxia de trombose venosa e cuidados clínicos", complementou a nota.

Intervenções visam reduzir as crises de soluços

A equipe médica afirmou em coletiva ontem que tentou controlar a situação com medicamentos, mas que não houve reação positiva do ex-presidente e, por isso, decidiram fazer o procedimento cirúrgico.

"Ontem [sexta], ele teve uma crise de soluço muito forte, incomodou para dormir, acordou abatido", afirmou o cardiologista Brasil Caiado.

O procedimento mencionado é o bloqueio do nervo frênico, que costuma ser realizado para diminuir a atividade do nervo que controla o diafragma e pode ajudar a interromper a crise de soluços. "Vamos aguardar resposta. Hoje [sábado] foi feito do lado direito e segunda-feira faremos do lado esquerdo", disse Caiado.

Os médicos afirmaram que há dois nervos que controlam o diafragma, um de cada lado, e que não seria adequado realizar o bloqueio de ambos ao mesmo tempo.

Na última quinta-feira, 25, o ex-chefe do Executivo já havia sido submetido à cirurgia de hérnia inguinal bilateral, que ocorre quando parte do intestino se projeta por áreas enfraquecidas da parede abdominal na região da virilha.