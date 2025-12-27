Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Bolsonaro será submetido a novo procedimento médico na segunda-feira

Os médicos afirmaram que foi realizado neste sábado o bloqueio de um nervo para conter os soluços e que, na segunda, será realizado novo procedimento para bloquear outro nervo

Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, durante entrevista (YouTube/Reprodução)

Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, durante entrevista (YouTube/Reprodução)

Matheus Teixeira
Matheus Teixeira

Reporter

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 18h28.

O ex-presidente Jair Bolsonaro deve ser submetido a um novo procedimento médico na próxima segunda-feira, 9, similar ao ocorrido neste sábado, 27.

As intervenções visam reduzir as crises de soluços de Bolsonaro. A equipe médica afirmou em coletiva que tentou controlar a situação com medicamentos, mas que não houve reação positiva do ex-presidente e, por isso, decidiram fazer o procedimento neste sábado.

"Ontem [sexta], ele teve uma crise de soluço muito forte, incomodou para dormir, acordou abatido", afirmou o cardiologista Brasil Caiado.

O procedimento mencionado é o bloqueio do nervo frênico, que costuma ser realizado para diminuir a atividade do nervo que controla o diafragma e pode ajudar a interromper a crise de soluços. "Vamos aguardar resposta. Hoje [sábado] foi feito do lado direito e segunda-feira faremos do lado esquerdo", disse Caiado.

Os médicos afirmaram que há dois nervos que controlam o diafragma, um de cada lado, e que não seria adequado realizar o bloqueio de ambos ao mesmo tempo.

O radiologista Mateus Saldanha afirmou que o procedimento deste sábado foi bem sucedido. "Deu tudo certo. A gente conseguiu localizar, fizemos o bloqueio de um lado, porque se fizer dos dois lados, pode dar dessaturação”, afirmou.

Os médicos disseram que praticamente dobraram a medicação na tentativa de evitar o procedimento, mas que não foi o suficiente.

Cirurgia de hérnia inguinal

Na última quinta-feira, 25, o ex-chefe do Executivo já havia sido submetido à cirurgia de hérnia inguinal bilateral, que ocorre quando parte do intestino se projeta por áreas enfraquecidas da parede abdominal na região da virilha.

A operação tinha como objetivo reposicionar o conteúdo abdominal e reforçar a musculatura local. O procedimento foi realizado sob anestesia geral.

Decisão judicial

A defesa solicitou ao STF autorização para a internação no dia 24 e a cirurgia no dia seguinte. O ministro Alexandre de Moraes autorizou o pedido após manifestação técnica, destacando que Bolsonaro tem condições adequadas de tratamento na superintendência da PF, próxima ao hospital.

O ministro afirmou que a cirurgia tem caráter eletivo, sem urgência imediata, embora recomendada para ocorrer o mais breve possível. Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão após condenação pelo STF por tentativa de golpe de Estado. A autorização para a internação não altera a execução da pena.

Acompanhe tudo sobre:Jair BolsonaroMichelle BolsonaroFlávio Bolsonaro

Mais de Brasil

Avião que caiu em Copacabana não tinha licença para propaganda aérea

SP em estado de atenção para chuvas; mais de 160 mil estão sem energia

FGTS liberado para saque começa dia 29 e afeta 14,1 milhões de pessoas

Avião em Copacabana: corpo é encontrado durante buscas; veja o que se sabe

Mais na Exame

Marketing

Como a Amazon transformou conteúdos locais em motor de crescimento no Brasil

Brasil

Avião que caiu em Copacabana não tinha licença para propaganda aérea

Negócios

Do forno improvisado ao milhão: o empresário que montou uma pizzaria com escala de trabalho 4x3

Mundo

Ataques russos deixam mortos na Ucrânia em meio a negociações de paz