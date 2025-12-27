Bolsonaro será submetido a novo procedimento médico na segunda-feira

O ex-presidente Jair Bolsonaro deve ser submetido a um novo procedimento médico na próxima segunda-feira, 9, similar ao ocorrido neste sábado, 27.

As intervenções visam reduzir as crises de soluços de Bolsonaro. A equipe médica afirmou em coletiva que tentou controlar a situação com medicamentos, mas que não houve reação positiva do ex-presidente e, por isso, decidiram fazer o procedimento neste sábado.

"Ontem [sexta], ele teve uma crise de soluço muito forte, incomodou para dormir, acordou abatido", afirmou o cardiologista Brasil Caiado.

O procedimento mencionado é o bloqueio do nervo frênico, que costuma ser realizado para diminuir a atividade do nervo que controla o diafragma e pode ajudar a interromper a crise de soluços. "Vamos aguardar resposta. Hoje [sábado] foi feito do lado direito e segunda-feira faremos do lado esquerdo", disse Caiado.

Os médicos afirmaram que há dois nervos que controlam o diafragma, um de cada lado, e que não seria adequado realizar o bloqueio de ambos ao mesmo tempo.

O radiologista Mateus Saldanha afirmou que o procedimento deste sábado foi bem sucedido. "Deu tudo certo. A gente conseguiu localizar, fizemos o bloqueio de um lado, porque se fizer dos dois lados, pode dar dessaturação”, afirmou.

Os médicos disseram que praticamente dobraram a medicação na tentativa de evitar o procedimento, mas que não foi o suficiente.

Cirurgia de hérnia inguinal

Na última quinta-feira, 25, o ex-chefe do Executivo já havia sido submetido à cirurgia de hérnia inguinal bilateral, que ocorre quando parte do intestino se projeta por áreas enfraquecidas da parede abdominal na região da virilha.