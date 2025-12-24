Cirurgia de Bolsonaro pode durar até quatro horas, com internação de até sete dias

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado nesta quarta-feira, 24, em Brasília, para exames e preparo pré-operatório de uma cirurgia de correção de hérnia inguinal bilateral. A internação ocorreu após autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), com base em perícia da Polícia Federal (PF).

Bolsonaro deixou a superintendência da PF às 9h30, sob escolta, e chegou ao hospital em cerca de cinco minutos. O cronograma médico prevê a realização de exames clínicos e laboratoriais nesta quarta-feira. A cirurgia está marcada para a manhã de quinta-feira, dia de Natal, com duração estimada entre três e quatro horas.

Esta será a sétima cirurgia realizada pelo ex-presidente desde 2018, quando sofreu uma facada durante a campanha presidencial. Segundo a equipe médica, todas as intervenções anteriores estão relacionadas às sequelas desse ferimento.

Preparo e características da cirurgia

Antes do procedimento, Bolsonaro passará por avaliações cardiológica e anestésica, além de ajustes de medicação, com o objetivo de reduzir riscos durante a cirurgia.

O procedimento é considerado de menor complexidade em comparação à cirurgia realizada em abril, quando houve desobstrução intestinal e reconstrução da parede abdominal, em uma operação que durou cerca de 12 horas.

A hérnia inguinal bilateral ocorre quando parte do intestino se projeta por áreas enfraquecidas da parede abdominal na região da virilha.

A cirurgia tem como objetivo reposicionar o conteúdo abdominal e reforçar a musculatura local. O procedimento será realizado sob anestesia geral, com monitoramento contínuo das funções vitais.

Bloqueio do nervo frênico

A equipe médica avalia a possibilidade de realizar um bloqueio do nervo frênico para tratar crises persistentes de soluços apresentadas por Bolsonaro nos últimos meses.

O nervo frênico é responsável pela estimulação do diafragma. O momento para a eventual realização do bloqueio ainda não foi definido.

Pós-operatório e internação

Após a cirurgia, o ex-presidente será submetido a controle rigoroso da dor, fisioterapia para mobilização precoce e melhora da função respiratória, além de medidas preventivas contra eventos trombóticos.

A previsão é de permanência hospitalar entre cinco e sete dias, considerando o histórico de cirurgias abdominais.

Decisão judicial

A defesa solicitou ao STF autorização para a internação no dia 24 e a cirurgia no dia seguinte. Moraes autorizou o pedido após manifestação técnica, destacando que Bolsonaro tem condições adequadas de tratamento na superintendência da PF, próxima ao hospital.

O ministro afirmou que a cirurgia tem caráter eletivo, sem urgência imediata, embora recomendada para ocorrer o mais breve possível. Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão após condenação pelo STF por tentativa de golpe de Estado. A autorização para a internação não altera a execução da pena.

Durante o período hospitalar, Bolsonaro será acompanhado pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. A entrada de outros familiares dependerá de autorização judicial.

*Com informações de O Globo