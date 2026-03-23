Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

PGR se manifesta a favor de prisão domiciliar para Bolsonaro

No parecer, Gonet disse que o estado de saúde do ex-presidente "demanda a atenção constante e atenta que o ambiente familiar, mas não o sistema prisional em vigor, está apto para propiciar"

Bolsonaro: defesa pediu prisão domiciliar humanitária (Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

Bolsonaro: defesa pediu prisão domiciliar humanitária (Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 23 de março de 2026 às 11h15.

Última atualização em 23 de março de 2026 às 11h16.

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, se manifestou nesta segunda-feira, 23, a favor da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

No parecer, Gonet disse que o estado de saúde do ex-presidente "demanda a atenção constante e atenta que o ambiente familiar, mas não o sistema prisional em vigor, está apto para propiciar".

"Ao ver da Procuradoria-Geral da República, está positivada a necessidade da prisão domiciliar, ensejadora dos cuidados indispensáveis ao monitoramento, em tempo integral, do estado de saúde do ex-Presidente, que se acha, comprovadamente, sujeito a súbitas e imprevisíveis alterações perniciosas de um momento para o outro", escreve o PGR.

Com o parecer do Gonet, o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso que condenou Bolsonaro, decidirá se concederá ou não a prisão domiciliar.

A defesa de Bolsonaro protocolou um novo pedido na última semana, quatro dias após o ex-presidente ser internado, com autorização judicial, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular de Brasília, para tratar uma broncopneumonia bacteriana bilateral de provável origem aspirativa.

O ex-presidente passou mal em sua cela no 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecido como Papudinha, em 13 de março, e foi internado na UTI logo ao chegar ao hospital, com quadro de febre alta e queda na saturação de oxigênio.

No pedido, os advogados, amparados pelos argumentos da equipe médica particular que acompanha Bolsonaro, argumentam que novos episódios de broncoaspiração podem ocorrer a qualquer momento, situação que exige “monitoramento clínico frequente”.

Bolsonaro cumpre pena desde janeiro na sala de Estado-Maior do 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecida como "Papudinha", em Brasília. A condenação prevê 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Bolsonaro segue na UTI com pneumonia bilateral, mas estável

No último boletim médico, divulgado no domingo, 22, a equipe médica afirmou que Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva do hospital DF Star. 

Os médicos afirmaram que o quadro apresenta evolução clínica favorável e sem intercorrências. O tratamento inclui antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora.

Sem previsão de alta

Bolsonaro também iniciou tratamento odontológico devido a dor na região mandibular direita.

De acordo com a equipe médica, não há previsão de alta hospitalar no momento.

Acompanhe tudo sobre:Jair BolsonaroSupremo Tribunal Federal (STF)PGR - Procuradoria-Geral da República

Mais de Brasil

Lula sanciona lei que permite farmácias em supermercados; veja regras

Lula critica inação do Conselho de Segurança da ONU em conflitos mundiais

Bolsonaro segue na UTI com pneumonia bilateral, mas estável, diz boletim médico

Zema renuncia ao governo de Minas e passa o cargo ao vice Mateus Simões

Mais na Exame

Mundo

Acordo UE-Mercosul entra em vigor provisoriamente a partir de maio

Brasil

Lula sanciona lei que permite farmácias em supermercados; veja regras

Inteligência Artificial

Claude ouviu 81 mil usuários que revelaram seus medos e expectativas sobre o futuro da IA

Invest

Como a Guerra no Oriente Médio está mudando a estratégia dos investidores