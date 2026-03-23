PGR se manifesta a favor de prisão domiciliar para Bolsonaro

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, se manifestou nesta segunda-feira, 23, a favor da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

No parecer, Gonet disse que o estado de saúde do ex-presidente "demanda a atenção constante e atenta que o ambiente familiar, mas não o sistema prisional em vigor, está apto para propiciar".

"Ao ver da Procuradoria-Geral da República, está positivada a necessidade da prisão domiciliar, ensejadora dos cuidados indispensáveis ao monitoramento, em tempo integral, do estado de saúde do ex-Presidente, que se acha, comprovadamente, sujeito a súbitas e imprevisíveis alterações perniciosas de um momento para o outro", escreve o PGR.

Com o parecer do Gonet, o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso que condenou Bolsonaro, decidirá se concederá ou não a prisão domiciliar.

A defesa de Bolsonaro protocolou um novo pedido na última semana, quatro dias após o ex-presidente ser internado, com autorização judicial, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular de Brasília, para tratar uma broncopneumonia bacteriana bilateral de provável origem aspirativa.

O ex-presidente passou mal em sua cela no 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecido como Papudinha, em 13 de março, e foi internado na UTI logo ao chegar ao hospital, com quadro de febre alta e queda na saturação de oxigênio.

No pedido, os advogados, amparados pelos argumentos da equipe médica particular que acompanha Bolsonaro, argumentam que novos episódios de broncoaspiração podem ocorrer a qualquer momento, situação que exige “monitoramento clínico frequente”.

Bolsonaro cumpre pena desde janeiro na sala de Estado-Maior do 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecida como "Papudinha", em Brasília. A condenação prevê 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Bolsonaro segue na UTI com pneumonia bilateral, mas estável

No último boletim médico, divulgado no domingo, 22, a equipe médica afirmou que Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva do hospital DF Star.

Os médicos afirmaram que o quadro apresenta evolução clínica favorável e sem intercorrências. O tratamento inclui antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora.

Sem previsão de alta

Bolsonaro também iniciou tratamento odontológico devido a dor na região mandibular direita.

De acordo com a equipe médica, não há previsão de alta hospitalar no momento.