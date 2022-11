Bolsonaro se pronuncia após resultado das eleições

O presidente Jair Bolsonaro (PL) se pronunciou nesta terça-feira, 1º de novembro, pela primeira vez após perder as eleições presidenciais para Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O resultado das urnas foi confirmado na noite de domingo, 30, pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Na fala, que durou menos de dois minutos, Bolsonaro agradeceu "aos 58 milhões de brasileiros que votaram em mim". "Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral", disse, sobre os bloqueios de rodovias que têm ocorrido em todo o país.

No discurso, Bolsonaro não citou o nome do presidente eleito Lula e não falou especificamente sobre a derrota na eleição. O presidente se limitou a dizer que o grupo político de direita ganhou força com os resultados no Legislativo.

"A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força de nossos valores", disse, afirmando que a direita formou "diversas lideranças pelo Brasil". "Nosso sonho segue mais vivo do que nunca", disse Bolsonaro.

Após mais de 40 horas sem se posicionar publicamente, Bolsonaro reuniu a imprensa somente na tarde nesta terça-feira, no Palácio da Alvorada, em Brasília, para o pronunciamento. Havia uma expectativa desde o começo da tarde para a fala, que só começou por volta das 16h30.

Depois de encerradas as declarações, o presidente não respondeu perguntas dos jornalistas na sequência e se retirou do salão.

Aliados de Bolsonaro e ministros estiveram junto ao presidente durante o pronunciamento. Ao lado de Bolsonaro estava também o deputado federal Eduardo Bolsonaro, seu filho.

Bolsonaro e aliados alinharam discurso nos últimos dias

Na noite de domingo, depois de confirmada a derrota, Bolsonaro se isolou no Palácio da Alvorada e não recebeu aliados. Na segunda-feira, o presidente se encontrou com pelo menos oito ministros para alinhar o discurso que seria feito nesta terça.

O primeiro (e até então único) membro da família a comentar as eleições foi o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), na segunda-feira, no Twitter. "Vamos erguer a cabeça e não vamos desistir do nosso Brasil! Deus no comando!", escreveu o filho do presidente.