Moraes autoriza filhos de Bolsonaro a visitá-lo em hospital

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta quarta-feira, 24, que os filhos Flávio, Carlos, Jair Renan e Laura Bolsonaro visitem o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante sua internação no Hospital DF Star, em Brasília.

Bolsonaro está internado para a realização de uma cirurgia de correção de hérnia inguinal bilateral, procedimento autorizado pelo próprio STF nesta semana. A decisão de Moraes amplia o rol de pessoas autorizadas a ter contato com o ex-presidente enquanto durar o período de internação hospitalar.

A autorização judicial se restringe às visitas no ambiente hospitalar e não altera as demais condições impostas ao ex-presidente no âmbito do processo em curso no Supremo.