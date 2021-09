Barroso, Datena, Moraes: veja as postagens sobre o 7 de setembro

Personalidades e líderes políticos se manifestaram nesta terça-feira, 7, em meio aos atos convocados pelo presidente Jair Bolsonaro e apoiadores para o Dia da Independência.

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, afirmou nesta terça-feira que o amor ao Brasil e à democracia une os brasileiros, sublinhando que não deve haver "volta ao passado", em postagem no Twitter.

Brasil, uma paixão. Brancos, negros e indígenas. Civis e militares. Liberais, conservadores e progressistas. Desde 88, a vontade do povo: Collor, FHC, Lula, Dilma e Bolsonaro. Eleições livres, limpas e seguras. O amor ao Brasil e à democracia nos une. Sem volta ao passado. pic.twitter.com/1eAr2vrGrh — Luís Roberto Barroso (@LRobertoBarroso) September 7, 2021

O presidente do Congresso Nacional e do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), também usou o Twitter para se manifestar sobre o 7 de Setembro, fazendo um alerta sobre a democracia.

"Ao tempo em que se celebra o Dia da Independência, expressão forte da liberdade nacional, não deixemos de compreender a nossa mais evidente dependência de algo que deve unir o Brasil: a absoluta defesa do Estado Democrático de Direito", escreveu.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), ainda não havia se manifestado até às 12h desta terça-feira.

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, escreveu afirmando que a Independência garantiu a liberdade dos brasileiros e que esta "se fortalece com absoluto respeito à democracia".

Nesse Sete de Setembro, comemoramos nossa Independência, que garantiu nossa Liberdade e que somente se fortalece com absoluto respeito a Democracia. — Alexandre de Moraes (@alexandre) September 7, 2021

Políticos aliados ao presidente saudaram os atos. A deputada Carla Zambelli (PSL-SP) publicou em seu Twitter chamando apoiadores a comparecer à avenida Paulista, em São Paulo, um dos locais onde atos foram convocados.

Nomes de oposição criticaram as manifestações e pediram respeito à democracia.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que atualmente lidera as pesquisas de intenção de voto para a presidência, também publicou um discurso nas redes sociais. "O Brasil tem jeito", escreveu a equipe do ex-presidente na postagem.

Na TV Bandeirantes, o apresentador José Luiz Datena, que especula-se ser um possível candidato em 2022 e já foi próximo de Bolsonaro no passado, criticou a Medida Provisória assinada pelo presidente e que impede redes sociais de retirarem conteúdo de suas plataformas.

"Independência em um país onde o presidente edita uma medida provisória que prega bullying e ataque nas redes sociais não pode ser um país independente", disse.

Governadores como João Doria (PSDB), de São Paulo, Rui Costa (PT), da Bahia, entre outros, também se pronunciaram.

O governador Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, também publicou uma postagem sobre o 7 de setembro, mas não citou os atos. Veja abaixo as principais manifestações.

João Doria (PSDB), governador de São Paulo

Foi num grito de independência há 199 anos. Não podemos tolerar retrocessos. Que o Estado Democrático de Direito e os valores da liberdade sempre prevaleçam sobre o autoritarismo p/ o Brasil voltar a crescer, gerar empregos e diminuir as diferenças sociais. Viva a independência🇧🇷 — João Doria (@jdoriajr) September 7, 2021

Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais

A verdadeira independência virá da honestidade, educação e trabalho sério.🔺🇧🇷 — Romeu Zema (@RomeuZema) September 7, 2021

Rui Costa (PT), governador da Bahia

Independência é um sonho que se constrói dia a dia; Independência é amar, é respeitar, é saber conviver com o contrário, é dar as mãos na dura batalha contra o ódio. Independência é verdade que constrói e não a mentira que destrói; Independência é comida no prato, e não fuzis. — Rui Costa (@costa_rui) September 7, 2021

Wellington Dias (PT), governador do Piauí

Independência pode significar diferentes coisas para cada um de nós. Mas todas elas perpassam pela democracia. Não podemos abrir mão do que conquistamos e devemos seguir vigilantes. pic.twitter.com/j8RpLwmQ2G — Wellington Dias (@wdiaspi) September 7, 2021

Flávio Dino (PSB), governador do Maranhão

Código Penal Art. 359-L. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais:

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, além da pena correspondente à violência. — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) September 7, 2021

Fernando Haddad (PT), candidato à Presidência da República em 2018

Em um país minimamente democrático, Bolsonaro seria afastado das suas funções e preso. Só pelo espetáculo grotesco de hoje, que avacalha o Brasil diante do mundo. — Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) September 7, 2021

Felipe Santa Cruz, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil

Aviso logo que quem for aos atos contra nossa democracia pode até ser inscrito na Ordem, mas não é nosso colega. Advogado é aquele que defende os primados de Sobral Pinto e Evandro Lins e Silva. Que fique claro. — Felipe Santa Cruz (@felipeoabrj) September 6, 2021

ACM Neto, presidente do DEM

Um Brasil independente é um Brasil livre do radicalismo, que valoriza a democracia, e não o ódio. Hoje a nossa luta é por tolerância, comida na mesa dos brasileiros, emprego, respeito às diferenças e por um país mais justo e menos desigual. — ACM Neto (@acmneto_) September 7, 2021

Paulo Hartung, ex-governador do Espírito Santo

A democracia está sob ataque!

A mentira é a principal arma da estratégia para fulminar pilares e valores da democracia, inclusive com fabulação de inimigos imaginários para ludibriar os de boa-fé ou nutrir comportamentos raivosos. — Paulo Hartung (@PauloHartungES) September 7, 2021

Luciano Huck, apresentador e que chegou a ser cotado como candidato à Presidência