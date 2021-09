7 de setembro: acompanhe a cobertura ao vivo das manifestações pelo Brasil

Atos em defesa e contra o governo federal estão previstos nesta terça-feira, 7, em centenas de cidades no país. O feriado de 7 de setembro se tornou a mais elevada aposta política do presidente da República, Jair Bolsonaro, desde que assumiu o Palácio do Planalto. O presidente acirrou as tensões institucionais ao convocar manifestações de apoio ao governo e ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

No sentido oposto, grupos de esquerda também programam atos em quase 200 municípios, o que motivou autoridades da segurança pública a criarem esquemas inéditos de policiamento para evitar embates entre os manifestantes, especialmente no transporte público.