O que abre e fecha no feriado – e como fica o trânsito em SP e Brasília

Esquema de segurança reforçado, mudança do trânsito e novas regras de funcionamento para o comércio: o feriado do 7 de setembro, o primeiro desde o fim das medidas mais rígidas de combate à pandemia, deverá ter um tom diferente neste ano. Com manifestações programadas nas principais capitais, principalmente Brasília e São Paulo, deverá haver alterações do fluxo de veículos nas imediações dos locais de maior concentração de pessoas.

A pandemia mexeu com a economia e os negócios no mundo todo. Aprenda a investir com a EXAME Academy

Em São Paulo, os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro deverão se encontrar na Avenida Paulista. A manifestação deve ter início por volta das 14h. O protesto organizado pelos opositores do governo deverá acontecer no vale do Anhangabaú, na região central. Cerca de 3.600 policiais militares deverão atuar nos locais das manifestações e na entrada das estações de metrô. A Avenida Paulista estará fechada, como de hábito aos domingos e feriados. O presidente Jair Bolsonaro ainda não confirmou se deve participar da manifestação na capital paulista.

Em Brasília, também foi montado um forte esquema de segurança para o feriado. Policiais farão revistas nos transeuntes na Esplanada dos Ministérios e da Torre de TV. O trânsito também ficará suspenso entre alça leste da Rodoviária do Plano Piloto e o 1º Grupamento do Bombeiro Militar a partir das 0h de terça. No Eixo Monumental, haverá bloqueios na altura da W3 até a Funarte a partir das 6h.

Os manifestantes pró-governo devem se concentrar na Esplanada dos Ministérios, enquanto o grupo contrário ficará na região da Torre de TV. O presidente Bolsonaro deve participar da cerimônia de hasteamento da bandeira em Brasília, pela manhã, quando deverá fazer um discurso.

O que abre e o que fecha

Em todo o país, os serviços públicos estarão suspensos no feriado. Os bancos também permanecem fechados. Em São Paulo, caberá aos comerciantes decidir se abrem os estabelecimentos. A mesma regra vale para casas lotéricas. Veja o que mais abre e fecha no 7 de setembro.

Vacinação: não acontece durante o feriado; será retomada na quarta, 8.

Correios: todas as agências ficam fechadas.

Bolsa de Valores: fecha.

Comércio: a decisão de abrir cabe ao comerciante. A determinação do uso de máscaras e distanciamento social continua valendo.

Agências do INSS: fecham.

Transporte público: como em outros feriados, ônibus municipais, metrô, trens da CPTM e ônibus intermunicipais da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) seguem os horários de funcionamento do domingo.

Trânsito: na capital, a Avenida Paulista estará fechada.