Aziz diz que Lula e Pacheco discutiram PEC, valor entre R$ 170 bi e R$ 175 bi

O senador Omar Aziz (PSD-AM) afirmou nesta quarta-feira, 9, que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), discutiram hoje a PEC da transição, negociada pela equipe do petista para deixar promessas de campanha fora do teto de gastos — a regra que limita o crescimento das despesas do governo à variação da inflação.

De acordo com o parlamentar, o valor da PEC deve ficar entre R$ 170 bilhões e R$ 175 bilhões.

"Se discutiu a questão da PEC, vamos ver se a gente viabiliza a PEC. O presidente Rodrigo Pacheco se colocou à disposição. Já tem uma PEC na Câmara. A gente quer iniciar pelo Senado e depois mandar para a Câmara", afirmou Aziz, que participou hoje de uma reunião entre Lula e Pacheco na residência oficial da Presidência do Senado.

"Eu acho que, como houve um compromisso dos dois candidatos ao Palácio do Planalto, Lula e Bolsonaro em relação a manter o Bolsa Família em R$ 600, e o presidente Lula foi além, com os R$ 150 por filho, e tem outras questões, eu acho que em torno de R$ 170, R$ 175 bilhões o valor dessa PEC, se não houver emenda ou coisa parecida", acrescentou o senador. De acordo com ele, o aumento real do salário mínimo também entra na conta.

Aziz disse que ainda é preciso negociar a PEC com os outros partidos, mas que há "boa vontade" do Congresso com as pautas do novo governo. Pela manhã, Lula se reuniu com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Os dois também conversaram sobre as tratativas para a PEC da transição. Líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes (MG) confirmou hoje que Lula prefere bancar uma mudança na Constituição para cumprir promessas de campanha. O deputado também voltou a mencionar a possibilidade de se retirar todo o Auxílio Brasil, que vai voltar a se chamar Bolsa Família, do teto de gastos.

Ontem, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o presidente do PSD, Gilberto Kassab, se reuniram e acertaram a participação da legenda de Aziz na transição de governo. Como mostrou o Broadcast Político, Kassab deve indicar Aziz, Carlos Fávaro (MT) Otto Alencar (BA) e Alexandre Silveira (MG), todos senadores próximos a Lula, para compor a equipe da transição, coordenada pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin.

