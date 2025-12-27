Brasil

Avião de pequeno porte cai e afunda no mar de Copacabana; veja vídeo

Ainda não há informações sobre feridos; equipes de resgate atuam para localizar a aeronave

Queda de avião em Copacabana: equipes de resgate realizam busca pela aeronave, que segue desaparecida. (Reprodução/X)

Estela Marconi
Repórter

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 14h10.

Um avião de pequeno porte caiu no mar de Copacabana na manhã deste sábado, 27, no Rio de Janeiro.

Segundo o Corpo de Bombeiros do estado, o acidente aconteceu por volta de 12h30. Até o momento não há confirmação sobre quantas pessoas estavam a bordo da aeronave.

O quartel de Copacabana afirmou que assim que o avião caiu, ele afundou e desapareceu. Diversas equipes do Rio de Janeiro realizam buscas pela aeronave, que ainda não foi identificada.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento da queda. Nas imagens é possível ver o momento que o avião, que parece ser utilizado para publicidades na praia, perde o controle e cai diretamente na água.

Veja o vídeo da queda

De acordo com os Bombeiros, nenhum banhista que estava no mar ficou ferido na ocorrência.

