Avião de pequeno porte cai e afunda no mar de Copacabana; veja vídeo

Um avião de pequeno porte caiu no mar de Copacabana na manhã deste sábado, 27, no Rio de Janeiro.

Segundo o Corpo de Bombeiros do estado, o acidente aconteceu por volta de 12h30. Até o momento não há confirmação sobre quantas pessoas estavam a bordo da aeronave.

O quartel de Copacabana afirmou que assim que o avião caiu, ele afundou e desapareceu. Diversas equipes do Rio de Janeiro realizam buscas pela aeronave, que ainda não foi identificada.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento da queda. Nas imagens é possível ver o momento que o avião, que parece ser utilizado para publicidades na praia, perde o controle e cai diretamente na água.

Veja o vídeo da queda

Imagem da queda de Avião monomotor em copacabana. pic.twitter.com/WJvm0vJIYU — Tv Tony Silva (Selo Azul) (@tvtonysilva) December 27, 2025

De acordo com os Bombeiros, nenhum banhista que estava no mar ficou ferido na ocorrência.