Avião de pequeno porte cai e afunda no mar de Copacabana; veja vídeo

Queda de avião em Copacabana: equipes de resgate realizam busca pela aeronave, que segue desaparecida. (Reprodução/X)
Repórter
Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 14h10.
Um avião de pequeno porte caiu no mar de Copacabana na manhã deste sábado, 27, no Rio de Janeiro.
Segundo o Corpo de Bombeiros do estado, o acidente aconteceu por volta de 12h30. Até o momento não há confirmação sobre quantas pessoas estavam a bordo da aeronave.
O quartel de Copacabana afirmou que assim que o avião caiu, ele afundou e desapareceu. Diversas equipes do Rio de Janeiro realizam buscas pela aeronave, que ainda não foi identificada.
Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento da queda. Nas imagens é possível ver o momento que o avião, que parece ser utilizado para publicidades na praia, perde o controle e cai diretamente na água.
Imagem da queda de Avião monomotor em copacabana. pic.twitter.com/WJvm0vJIYU
— Tv Tony Silva (Selo Azul) (@tvtonysilva) December 27, 2025
De acordo com os Bombeiros, nenhum banhista que estava no mar ficou ferido na ocorrência.