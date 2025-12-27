Avião em Copacabana: corpo é encontrado durante buscas; veja o que se sabe

O corpo de um homem foi localizado após a queda de um ultraleve no mar de Copacabana, no Rio de Janeiro, na tarde deste sábado, 27.

A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros do estado à EXAME. De acordo com a corporação, ainda não há a confirmação sobre a quantidade de pessoas à bordo do avião de pequeno porte, que caiu no oceano por volta das 12h30.

O quartel de Copacabana afirmou que assim que o avião caiu, ele afundou e desapareceu. Diversas equipes do Rio de Janeiro realizam buscas pela aeronave, que ainda não foi identificada.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento da queda. Nas imagens é possível ver o momento que o ultrapeve, que parece ser utilizado para publicidades na praia, perde o controle e cai diretamente na água.

Veja o vídeo da queda

Imagem da queda de Avião monomotor em copacabana. pic.twitter.com/WJvm0vJIYU — Tv Tony Silva (Selo Azul) (@tvtonysilva) December 27, 2025

De acordo com os Bombeiros, nenhum banhista que estava no mar ficou ferido na ocorrência.