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Concurso de subsidiária da Petrobras é retomado; salários chegam a R$ 8.200

Também foi reaberto, entre os dias 26 e 27 de maio, o prazo para apresentação de recursos contra questões das provas

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 25 de maio de 2026 às 14h18.

O concurso da Ansa, subsidiária da Petrobras, foi oficialmente retomado após suspensão parcial anunciada no início de maio.

A retomada foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (25), com a divulgação de novas datas e etapas do processo seletivo. A decisão ocorre após manifestação judicial relacionada ao certame.

O documento também prevê a reabertura do prazo para recursos e a convocação de candidatos para novos procedimentos de heteroidentificação.

Com a retomada, o Cebraspe confirmou o cronograma das próximas fases para cargos que não envolvem as ênfases de Engenharia.

De acordo com o edital, os candidatos convocados participarão do procedimento de confirmação complementar à autodeclaração para pessoas negras (pretas e pardas).

Também foi reaberto, entre os dias 26 e 27 de maio, o prazo para apresentação de recursos contra questões das provas, gabaritos preliminares e o padrão de resposta da prova discursiva. Os recursos enviados anteriormente continuam válidos e serão analisados pela banca organizadora.

O cronograma atualizado prevê:

10 de junho:

  • resultado provisório do procedimento complementar à autodeclaração para candidatos negros;
  • resultado provisório da verificação documental de candidatos indígenas e quilombolas;
  • resultado provisório da análise documental para caracterização de deficiência.

18 de junho:

  • resultado final das provas objetivas;
  • resultado provisório da prova discursiva.

As datas divulgadas não contemplam as especialidades de Engenharia, que permanecem fora do cronograma atual.

Salários

O concurso da Araucária Nitrogenados (Ansa) oferta 126 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva, para cargos de níveis médio, técnico e superior.

Os salários iniciais são de R$ 4.144,77 para funções de níveis médio e técnico e de R$ 8.248,49 para cargos de nível superior.

As contratações serão feitas pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com lotação na cidade de Araucária (PR), onde está localizada a unidade da empresa.

Motivo da suspensão parcial

A suspensão parcial do concurso da Ansa, anunciada no início de maio, ocorreu para cumprimento de uma decisão judicial em andamento na 22ª Vara Federal do Rio de Janeiro.

Na ocasião, a paralisação atingiu exclusivamente áreas de Engenharia, incluindo Engenharia Ambiental, Engenharia de Equipamentos (Elétrica e Mecânica), Engenharia de Processamento, Engenharia de Produção, Engenharia de Segurança de Processos e Engenharia de Segurança do Trabalho.

O motivo da ação judicial não foi divulgado, em razão do sigilo dos autos.

As provas do concurso já haviam sido aplicadas anteriormente, no dia 26 de abril, nas cidades de Curitiba, Londrina, Guarapuava e Cascavel, no Paraná. Os candidatos realizaram avaliações objetivas e discursivas.

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