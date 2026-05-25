Concurso de subsidiária da Petrobras é retomado; salários chegam a R$ 8.200

O concurso da Ansa, subsidiária da Petrobras, foi oficialmente retomado após suspensão parcial anunciada no início de maio.

A retomada foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (25), com a divulgação de novas datas e etapas do processo seletivo. A decisão ocorre após manifestação judicial relacionada ao certame.

O documento também prevê a reabertura do prazo para recursos e a convocação de candidatos para novos procedimentos de heteroidentificação.

Com a retomada, o Cebraspe confirmou o cronograma das próximas fases para cargos que não envolvem as ênfases de Engenharia.

De acordo com o edital, os candidatos convocados participarão do procedimento de confirmação complementar à autodeclaração para pessoas negras (pretas e pardas).

Também foi reaberto, entre os dias 26 e 27 de maio, o prazo para apresentação de recursos contra questões das provas, gabaritos preliminares e o padrão de resposta da prova discursiva. Os recursos enviados anteriormente continuam válidos e serão analisados pela banca organizadora.

O cronograma atualizado prevê:

10 de junho:

resultado provisório do procedimento complementar à autodeclaração para candidatos negros;

resultado provisório da verificação documental de candidatos indígenas e quilombolas;

resultado provisório da análise documental para caracterização de deficiência.

18 de junho:

resultado final das provas objetivas;

resultado provisório da prova discursiva.

As datas divulgadas não contemplam as especialidades de Engenharia, que permanecem fora do cronograma atual.

Salários

O concurso da Araucária Nitrogenados (Ansa) oferta 126 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva, para cargos de níveis médio, técnico e superior.

Os salários iniciais são de R$ 4.144,77 para funções de níveis médio e técnico e de R$ 8.248,49 para cargos de nível superior.

As contratações serão feitas pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com lotação na cidade de Araucária (PR), onde está localizada a unidade da empresa.

Motivo da suspensão parcial