Esporte

'Lenda' da Suíça admite falsificação de certificado de vacina da Covid-19 e é cortado da seleção

O jogador de 33 anos alegou estado de "turbulência emocional" e desconfiança na época, resultando em seu corte temporário da seleção da Suíça e em uma investigação em andamento pelo Ministério Público de Lucerna.

Granit Xhaka em ação pelo Sunderland, na Inglaterra. (Foto: Reprodução)

Granit Xhaka em ação pelo Sunderland, na Inglaterra. (Foto: Reprodução)

Fernando Olivieri
Fernando Olivieri

Redator na Exame

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 16h48.

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RESUMO | O meio-campista e capitão do Sunderland Granit Xhaka admitiu publicamente ter falsificado um certificado de vacinação contra a Covid-19 em 2022, época em que defendia o Arsenal.

O experiente meio-campista Granit Xhaka, atual capitão do Sunderland e recordista de partidas pela seleção da Suíça, causou forte repercussão no futebol internacional ao admitir publicamente ter falsificado um certificado de vacinação contra a Covid-19. O episódio ocorreu em 2022, período em que o atleta defendia o Arsenal.

A revelação veio à tona acompanhada de um pedido formal de desculpas do jogador, que justificou o ato alegando ter agido em um "estado de turbulência emocional" motivado por medos, incertezas e profunda desconfiança em relação aos imunizantes disponíveis na época.

Diante da gravidade da situação e da confirmação de que o Ministério Público de Lucerna abriu uma investigação oficial sobre o caso, o jogador e a Federação Suíça de Futebol decidiram em conjunto pelo seu afastamento temporário dos próximos compromissos internacionais, segundo o The Athletic.

O impacto na carreira e os desdobramentos na seleção suíça

O atleta de 33 anos ficará de fora de todo o atual período de treinamentos e jogos da Data FIFA. A federação suíça adotou uma postura cautelosa, indicando que a situação do capitão será reavaliada conjuntamente apenas após o encerramento da janela internacional de partidas, segundo o The Athletic.

Enquanto isso, o clube inglês Sunderland e o Arsenal, ex-clube do atleta na época em que a falsificação teria ocorrido, acompanham os desdobramentos legais e esportivos.

Quem é Granit Xhaka?

Atualmente defendendo as cores do Sunderland, na Inglaterra, o jogador de 33 anos construiu uma carreira sólida que inclui passagens de destaque por equipes como o Arsenal e o Bayer Leverkusen.

Xhaka é uma verdadeira lenda viva do futebol de seu país, ostentando o recorde de jogador com o maior número de convocações e partidas pela seleção masculina da Suíça.

O que Granit Xhaka admitiu publicamente?

O jogador confessou ter obtido um certificado de vacinação falso contra a Covid-19 no ano de 2022.

Por que o jogador falsificou o documento?

Xhaka alegou que estava em "estado de turbulência emocional", superado por medos, incertezas e profunda desconfiança em relação às vacinas na época.

Xhaka está sob investigação das autoridades?

Sim. O Ministério Público de Lucerna confirmou que ele está sob investigação e deverá prestar esclarecimentos em breve.

Qual foi a reação da Federação Suíça de Futebol?

A entidade entrou em acordo com o jogador para retirá-lo da convocação atual da Nations League, visando preservar a tranquilidade da equipe.

Onde Xhaka joga atualmente?

Atualmente, o meio-campista atua pelo Sunderland, na Inglaterra, após passagens marcantes pelo Arsenal e pelo Bayer Leverkusen.

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