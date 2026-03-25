AtlasIntel: No 2º turno, Flávio tem 47,6% e Lula, 46,6%

Lula e Flávio: senador do PL registra o seu melhor desempenho na série da pesquisa
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 25 de março de 2026 às 08h30.
O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece numericamente à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um cenário de segundo turno das eleições de 2026, segundo pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quarta-feira, 25.
É a primeira vez que o o filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro (PL) supera Lula no levantamento do instituto, com 47,6% das intenções de voto, contra 46,6% do presidente.
A diferença de um ponto percentual está dentro da margem de erro, configurando empate técnico.
Na comparação com o levantamento divulgado em fevereiro, Lula teve uma leve oscilação positiva de 0,5 ponto percentual. Flávio cresceu 1,3 pontos em relação a pesquisa anterior e ultrapassou o petista.
Além de empatar e ser superado numericamente por Flávio, o presidente também vê uma situação adversa contra outros possíveis adversários.
Contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), Lula registra 46,3%, enquanto o adversário soma 47,2%.
Já no cenário com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o petista tem 46,6%, contra 47,4%.
No confronto com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), Lula aparece com 46,8%, ante 47% da adversária — também em empate técnico.
Em outros cenários, o presidente mantém vantagem. Contra Romeu Zema (Novo), Lula tem 46,6%, frente a 43,7%. Já contra Ronaldo Caiado (PSD), a diferença é maior: 46,2% a 36,7%.
Caiado é o favorito para ser anunciado como pré-candidato do PSD na disputa presidencial após a desistência de Ratinho Jr no início da semana.
A pesquisa AtlasIntel entrevistou 5.028 brasileiros adultos entre os dias 18 e 23 de março de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR).
A margem de erro do levantamento é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com número 04227/2026.
Lula x Flávio Bolsonaro
Lula x Michelle Bolsonaro
Lula x Jair Bolsonaro
Lula x Romeu Zema
Lula x Tarcísio de Freitas
Lula x Ronaldo Caiado
Lula x Ratinho Jr.
Lula x Eduardo Leite