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AtlasIntel: No 2º turno, Flávio tem 47,6% e Lula, 46,6%

Flávio supera numericamente Lula pela primeira vez na série histórica da pesquisa AtlasIntel. Cenário é de empate técnico

Lula e Flávio: senador do PL registra o seu melhor desempenho na série da pesquisa

Lula e Flávio: senador do PL registra o seu melhor desempenho na série da pesquisa

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 25 de março de 2026 às 08h30.

O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece numericamente à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um cenário de segundo turno das eleições de 2026, segundo pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quarta-feira, 25.

É a primeira vez que o o filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro (PL) supera Lula no levantamento do instituto, com 47,6% das intenções de voto, contra 46,6% do presidente.

A diferença de um ponto percentual está dentro da margem de erro, configurando empate técnico.

Na comparação com o levantamento divulgado em fevereiro, Lula teve uma leve oscilação positiva de 0,5 ponto percentual. Flávio cresceu 1,3 pontos em relação a pesquisa anterior e ultrapassou o petista.

Além de empatar e ser superado numericamente por Flávio, o presidente também vê uma situação adversa contra outros possíveis adversários.

Contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), Lula registra 46,3%, enquanto o adversário soma 47,2%.

Já no cenário com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o petista tem 46,6%, contra 47,4%.
No confronto com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), Lula aparece com 46,8%, ante 47% da adversária — também em empate técnico.

Em outros cenários, o presidente mantém vantagem. Contra Romeu Zema (Novo), Lula tem 46,6%, frente a 43,7%. Já contra Ronaldo Caiado (PSD), a diferença é maior: 46,2% a 36,7%.

Caiado é o favorito para ser anunciado como pré-candidato do PSD na disputa presidencial após a desistência de Ratinho Jr no início da semana.

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 5.028 brasileiros adultos entre os dias 18 e 23 de março de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR).

A margem de erro do levantamento é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com número 04227/2026.

Cenários 2º turno AtlasIntel (março 2026)

Lula x Flávio Bolsonaro

  • Lula: 46,6%
  • Flávio Bolsonaro: 47,6%
  • Branco/Nulo/Não sei: 5,8%

Lula x Michelle Bolsonaro

  • Lula: 46,8%
  • Michelle Bolsonaro: 47%
  • Branco/Nulo/Não sei: 6,2%

Lula x Jair Bolsonaro

  • Lula: 46,6%
  • Jair Bolsonaro: 47,4%
  • Branco/Nulo/Não sei: 6,0%

Lula x Romeu Zema

  • Lula: 46,6%
  • Romeu Zema: 43,7%
  • Branco/Nulo/Não sei: 9,8%

Lula x Tarcísio de Freitas

  • Lula: 46,3%
  • Tarcísio de Freitas: 47,2%
  • Branco/Nulo/Não sei: 6,5%

Lula x Ronaldo Caiado

  • Lula: 46,2%
  • Ronaldo Caiado: 36,7%
  • Branco/Nulo/Não sei: 17,1%

Lula x Ratinho Jr.

  • Lula: 46,1%
  • Ratinho Jr.: 38,7%
  • Branco/Nulo/Não sei: 15,2%

Lula x Eduardo Leite

  • Lula: 45,5%
  • Eduardo Leite: 22,7%
  • Branco/Nulo/Não sei: 31,8%
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