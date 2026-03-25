Eduardo Leite diz que fica no RS se PSD optar por Caiado em 2026

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, afirmou nesta quarta-feira, 25, que permanecerá no cargo até o fim do mandato caso o PSD opte por lançar Ronaldo Caiado como pré-candidato à Presidência da República.

A declaração foi dada em São Paulo, no aeroporto de Congonhas, antes de uma reunião com o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, responsável por conduzir a definição da sigla para 2026.

Leite afirmou que só deixaria o governo para disputar a Presidência, caso seja o escolhido do partido.

“Se eu vou deixar o meu mandato é para algo maior, que é concorrer a presidente da República. Se não houver essa possibilidade, eu permaneço no cargo até o final do meu mandato”, disse.

Na véspera, Ronaldo Caiado também se reuniu com Kassab e manifestou interesse na candidatura. O dirigente partidário não confirmou o nome que será escolhido, embora aliados indiquem preferência pelo governador de Goiás.

Leite também descartou, por ora, a possibilidade de trocar de partido.

Leitura das pesquisas

Na avaliação do governador, os levantamentos atuais refletem mais a polarização política do que uma definição real do eleitorado.

Segundo pesquisa Datafolha divulgada neste mês, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece com 39% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro, com 34%. Leite tem 3%, enquanto Romeu Zema registra 4%.

Para o governador gaúcho, parte dos eleitores ainda escolhe nomes com base na rejeição ao adversário, e não por convicção.

*Com O Globo