Eduardo Leite diz que fica no RS se PSD optar por Caiado em 2026

Eduardo Leite: governador do RS condiciona candidatura à escolha do partido. (Leandro Fonseca /Exame)
Repórter
Publicado em 25 de março de 2026 às 12h12.
O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, afirmou nesta quarta-feira, 25, que permanecerá no cargo até o fim do mandato caso o PSD opte por lançar Ronaldo Caiado como pré-candidato à Presidência da República.
A declaração foi dada em São Paulo, no aeroporto de Congonhas, antes de uma reunião com o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, responsável por conduzir a definição da sigla para 2026.
Leite afirmou que só deixaria o governo para disputar a Presidência, caso seja o escolhido do partido.
“Se eu vou deixar o meu mandato é para algo maior, que é concorrer a presidente da República. Se não houver essa possibilidade, eu permaneço no cargo até o final do meu mandato”, disse.
Na véspera, Ronaldo Caiado também se reuniu com Kassab e manifestou interesse na candidatura. O dirigente partidário não confirmou o nome que será escolhido, embora aliados indiquem preferência pelo governador de Goiás.
Leite também descartou, por ora, a possibilidade de trocar de partido.
Na avaliação do governador, os levantamentos atuais refletem mais a polarização política do que uma definição real do eleitorado.
Segundo pesquisa Datafolha divulgada neste mês, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece com 39% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro, com 34%. Leite tem 3%, enquanto Romeu Zema registra 4%.
Para o governador gaúcho, parte dos eleitores ainda escolhe nomes com base na rejeição ao adversário, e não por convicção.
*Com O Globo