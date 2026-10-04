Qual a ordem de votação na urna nas eleições de 2026?

(Luiz Roberto/TSE/Divulgação)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 11h34.
No Brasil, a votação nas eleições de 2026 começa pelo deputado federal e termina com o presidente. São seis escolhas, incluindo dois candidatos diferentes ao Senado. Confira a ordem e a quantidade de dígitos de cada cargo.
O voto para presidente é o último na urna nas eleições de 2026. Antes dele, o eleitor escolhe deputado federal, deputado estadual, dois senadores e governador, nessa ordem.
A sequência vale para o primeiro turno deste domingo, 4. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no Brasil, o eleitor faz seis escolhas na urna, com números de tamanhos diferentes para cada cargo. No exterior, a votação é apenas para presidente.
No Distrito Federal, a segunda escolha é para deputado distrital. Nos estados, é para deputado estadual.
As eleições deste ano renovam duas das três cadeiras do Senado de cada estado e do Distrito Federal. Por isso, a urna apresenta duas etapas para esse cargo.
É preciso escolher candidatos diferentes: repetir o mesmo número nas duas etapas torna o segundo voto nulo. O primeiro voto permanece válido.
Sim. O TSE permite levar uma cola de papel para consultar os números na cabine. Organizar a anotação na ordem da urna ajuda a acompanhar cada etapa.
O celular deve ficar no local indicado pelos mesários antes de entrar na cabine, mesmo desligado. Confira o guia com as regras de votação.
Antes de apertar “Confirma”, confira o cargo, o nome e a foto apresentados na tela. Se digitar um número errado, aperte “Corrige” e informe novamente a escolha antes de confirmar.
A votação ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Quem estiver na fila no momento do encerramento poderá votar.
O primeiro voto é para deputado federal, com quatro dígitos.
O último é para presidente da República, com dois dígitos.
No primeiro turno, no Brasil, são seis: deputado federal, deputado estadual ou distrital, dois senadores, governador e presidente. No exterior, o eleitor vota apenas para presidente.
Não. Se repetir a candidatura, o segundo voto será nulo. O primeiro permanece válido.
Sim. O eleitor pode consultar uma cola de papel dentro da cabine.
Não. O celular deve ficar no local indicado pelos mesários, mesmo desligado.