Qual a ordem de votação na urna nas eleições de 2026?

RESUMO ＋ No Brasil, a votação nas eleições de 2026 começa pelo deputado federal e termina com o presidente. São seis escolhas, incluindo dois candidatos diferentes ao Senado. Confira a ordem e a quantidade de dígitos de cada cargo.

O voto para presidente é o último na urna nas eleições de 2026. Antes dele, o eleitor escolhe deputado federal, deputado estadual, dois senadores e governador, nessa ordem.

A sequência vale para o primeiro turno deste domingo, 4. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no Brasil, o eleitor faz seis escolhas na urna, com números de tamanhos diferentes para cada cargo. No exterior, a votação é apenas para presidente.

Qual é a ordem de votação na urna em 2026?

Deputado federal: quatro dígitos; Deputado estadual ou distrital: cinco dígitos; Senador — primeira vaga: três dígitos; Senador — segunda vaga: três dígitos; Governador: dois dígitos; Presidente da República: dois dígitos.

No Distrito Federal, a segunda escolha é para deputado distrital. Nos estados, é para deputado estadual.

Por que há dois votos para senador?

As eleições deste ano renovam duas das três cadeiras do Senado de cada estado e do Distrito Federal. Por isso, a urna apresenta duas etapas para esse cargo.

É preciso escolher candidatos diferentes: repetir o mesmo número nas duas etapas torna o segundo voto nulo. O primeiro voto permanece válido.

Pode levar uma cola com os números?

Sim. O TSE permite levar uma cola de papel para consultar os números na cabine. Organizar a anotação na ordem da urna ajuda a acompanhar cada etapa.

O celular deve ficar no local indicado pelos mesários antes de entrar na cabine, mesmo desligado. Confira o guia com as regras de votação.

Antes de apertar “Confirma”, confira o cargo, o nome e a foto apresentados na tela. Se digitar um número errado, aperte “Corrige” e informe novamente a escolha antes de confirmar.

A votação ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Quem estiver na fila no momento do encerramento poderá votar.