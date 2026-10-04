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Qual a ordem de votação na urna nas eleições de 2026?

Eleitor faz seis escolhas no primeiro turno, começando por deputado federal e terminando com presidente

(Luiz Roberto/TSE/Divulgação)

(Luiz Roberto/TSE/Divulgação)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 11h34.

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No Brasil, a votação nas eleições de 2026 começa pelo deputado federal e termina com o presidente. São seis escolhas, incluindo dois candidatos diferentes ao Senado. Confira a ordem e a quantidade de dígitos de cada cargo.

O voto para presidente é o último na urna nas eleições de 2026. Antes dele, o eleitor escolhe deputado federal, deputado estadual, dois senadores e governador, nessa ordem.

A sequência vale para o primeiro turno deste domingo, 4. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no Brasil, o eleitor faz seis escolhas na urna, com números de tamanhos diferentes para cada cargo. No exterior, a votação é apenas para presidente.

Qual é a ordem de votação na urna em 2026?

  1. Deputado federal: quatro dígitos;
  2. Deputado estadual ou distrital: cinco dígitos;
  3. Senador — primeira vaga: três dígitos;
  4. Senador — segunda vaga: três dígitos;
  5. Governador: dois dígitos;
  6. Presidente da República: dois dígitos.

No Distrito Federal, a segunda escolha é para deputado distrital. Nos estados, é para deputado estadual.

Por que há dois votos para senador?

As eleições deste ano renovam duas das três cadeiras do Senado de cada estado e do Distrito Federal. Por isso, a urna apresenta duas etapas para esse cargo.

É preciso escolher candidatos diferentes: repetir o mesmo número nas duas etapas torna o segundo voto nulo. O primeiro voto permanece válido.

Pode levar uma cola com os números?

Sim. O TSE permite levar uma cola de papel para consultar os números na cabine. Organizar a anotação na ordem da urna ajuda a acompanhar cada etapa.

O celular deve ficar no local indicado pelos mesários antes de entrar na cabine, mesmo desligado. Confira o guia com as regras de votação.

Antes de apertar “Confirma”, confira o cargo, o nome e a foto apresentados na tela. Se digitar um número errado, aperte “Corrige” e informe novamente a escolha antes de confirmar.

A votação ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Quem estiver na fila no momento do encerramento poderá votar.

Perguntas frequentes

Qual é o primeiro voto na urna?

O primeiro voto é para deputado federal, com quatro dígitos.

Qual é o último voto?

O último é para presidente da República, com dois dígitos.

Quantas escolhas o eleitor faz em 2026?

No primeiro turno, no Brasil, são seis: deputado federal, deputado estadual ou distrital, dois senadores, governador e presidente. No exterior, o eleitor vota apenas para presidente.

Posso votar duas vezes no mesmo senador?

Não. Se repetir a candidatura, o segundo voto será nulo. O primeiro permanece válido.

Posso levar os números anotados?

Sim. O eleitor pode consultar uma cola de papel dentro da cabine.

Posso consultar os números no celular dentro da cabine?

Não. O celular deve ficar no local indicado pelos mesários, mesmo desligado.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026

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