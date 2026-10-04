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Renan Santos vota na Vila Friburgo, na zona sul de São Paulo

Coordenador do MBL disputa a Presidência pela primeira vez, pelo Missão, com o Coronel Medina como vice

(Fórum Esfera/Divulgação)

(Fórum Esfera/Divulgação)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 10h38.

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O candidato à Presidência Renan Santos (Missão) votou neste domingo, 4, na Vila Friburgo, na zona sul de São Paulo. Coordenador do Movimento Brasil Livre (MBL), ele disputa o cargo pela primeira vez, com o número 14 e o Coronel Medina como vice. O partido diz ter 532 candidatos em 25 estados e no Distrito Federal.

O candidato à Presidência Renan Santos (Missão) votou neste domingo, 4, na Vila Friburgo, na zona sul de São Paulo. Ele concorre com o número 14 e tem o Coronel Medina, também do Missão, como candidato a vice.

Coordenador do Movimento Brasil Livre (MBL), Renan Santos disputa a Presidência pela primeira vez. O Missão, partido criado a partir do movimento, afirma ter 532 candidatos em 25 estados e no Distrito Federal nesta eleição.

Paulistano, Renan Santos tem 42 anos e se declarou empresário ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ele estudou direito na Universidade de São Paulo (USP), mas não concluiu o curso.

O MBL ganhou projeção nacional em 2016, durante a campanha pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Naquele ano, Renan Santos liderou a Marcha pela Liberdade, que saiu de São Paulo e chegou a Brasília depois de 33 dias.

No primeiro turno, o eleitor vota para deputado federal, deputado estadual, duas vezes para senador, para governador e, por último, para presidente. A apuração dos votos para presidente começa às 17h, pelo horário de Brasília.

Perguntas frequentes

Onde Renan Santos votou?

Renan Santos votou neste domingo, 4 de outubro, na Vila Friburgo, na zona sul de São Paulo.

Qual é o número de Renan Santos?

Renan Santos concorre à Presidência com o número 14, pelo partido Missão.

Quem é o vice de Renan Santos?

O candidato a vice na chapa de Renan Santos é o Coronel Medina, também do Missão.

Quem é Renan Santos?

Renan Santos é coordenador do Movimento Brasil Livre (MBL) e disputa a Presidência pela primeira vez. Paulistano, tem 42 anos e se declarou empresário ao TSE. Ganhou projeção em 2016, durante a campanha pelo impeachment de Dilma Rousseff.

Quando sai o resultado da eleição para presidente?

A apuração dos votos para presidente começa às 17h deste domingo, 4 de outubro, pelo horário de Brasília. Se nenhum candidato tiver mais da metade dos votos válidos, haverá segundo turno em 25 de outubro.

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