Renan Santos vota na Vila Friburgo, na zona sul de São Paulo

RESUMO ＋ O candidato à Presidência Renan Santos (Missão) votou neste domingo, 4, na Vila Friburgo, na zona sul de São Paulo. Coordenador do Movimento Brasil Livre (MBL), ele disputa o cargo pela primeira vez, com o número 14 e o Coronel Medina como vice. O partido diz ter 532 candidatos em 25 estados e no Distrito Federal.

O candidato à Presidência Renan Santos (Missão) votou neste domingo, 4, na Vila Friburgo, na zona sul de São Paulo. Ele concorre com o número 14 e tem o Coronel Medina, também do Missão, como candidato a vice.

Coordenador do Movimento Brasil Livre (MBL), Renan Santos disputa a Presidência pela primeira vez. O Missão, partido criado a partir do movimento, afirma ter 532 candidatos em 25 estados e no Distrito Federal nesta eleição.

Paulistano, Renan Santos tem 42 anos e se declarou empresário ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ele estudou direito na Universidade de São Paulo (USP), mas não concluiu o curso.

O MBL ganhou projeção nacional em 2016, durante a campanha pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Naquele ano, Renan Santos liderou a Marcha pela Liberdade, que saiu de São Paulo e chegou a Brasília depois de 33 dias.

No primeiro turno, o eleitor vota para deputado federal, deputado estadual, duas vezes para senador, para governador e, por último, para presidente. A apuração dos votos para presidente começa às 17h, pelo horário de Brasília.

Perguntas frequentes

Onde Renan Santos votou? Renan Santos votou neste domingo, 4 de outubro, na Vila Friburgo, na zona sul de São Paulo.

Qual é o número de Renan Santos? Renan Santos concorre à Presidência com o número 14, pelo partido Missão.

Quem é o vice de Renan Santos? O candidato a vice na chapa de Renan Santos é o Coronel Medina, também do Missão.

Quem é Renan Santos? Renan Santos é coordenador do Movimento Brasil Livre (MBL) e disputa a Presidência pela primeira vez. Paulistano, tem 42 anos e se declarou empresário ao TSE. Ganhou projeção em 2016, durante a campanha pelo impeachment de Dilma Rousseff.