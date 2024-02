Assessor da Fazenda responsável pela regulamentação das ‘bets’ é exonerado

O Ministério da Fazenda informou nesta segunda-feira que o assessor especial José Francisco Cimino Manssur foi exonerado do cargo a pedido. Ele esteve à frente da criação das regras para a regulamentação do setor de apostas por quota fixa no Brasil, conhecidas como “bets”.

A lei que regulamenta esse tipo de atividade foi sancionada no fim do ano passado. O texto também taxa os ganhos dos apostadores e o faturamento das empresas.

"O Ministério da Fazenda agradece o trabalho prestado por Francisco Manssur ao longo desse período", diz a pasta comandada por Fernando Haddad, em nota.

Secretaria de Prêmios e Apostas

No fim de janeiro, um decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva oficializou a criação da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), que ficará responsável por todo o processo de regulamentação de apostas on-line.

Manssur era o principal candidato par assumir o comando da secretaria vinculada ao Ministério da Fazenda. O nome era dado como certo durante o segundo semestre de 2023.