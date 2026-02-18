Eleições 2026: quem são os possíveis candidatos a governador do Acre?

No dia 4 de outubro, mais de 150 milhões de brasileiros irão às urnas para as eleições de 2026. No Acre, mais de 612 mil eleitores devem votar para os cargos de Presidente da República, senador, deputado federal e estadual, além de escolher o próximo governador do estado.

O atual governador Gladson Cameli (PP) não poderá concorrer ao governo do estado em 2026 pois está cumprindo seu segundo mandato. Ele foi reeleito em 2022 e, desta forma, conclui seu segundo mandato neste ano. Segundo o Código Eleitoral, políticos só podem ocupar o mesmo cargo no executivo durante dois mandatos consecutivos - dessa forma, Cameli não poderá disputar para governador em 2026, mas poderá, por exemplo, tentar o cargo em 2030 ou disputar outra posição neste ano.

Confira, abaixo, quem são os principais possíveis candidatos ao governo do Acre em ordem alfabética.

Conheça os possíveis candidatos a governador do Acre:

Alan Rick (União)

O senador é considerado um dos principais pré-candidatos ao governo do Acre por seu desempenho nas últimas pesquisas eleitorais. Segundo o Instituto Paraná Pesquisas e Real Time Big Data, Rick aparece com a maior intenção de voto em relação aos outros nomes. Antes de ser senador, o político do União Brasil foi eleito deputado federal por dois mandatos, nas eleições de 2014 e 2018.

Mailza Assis (PP)

A vice-governadora do estado é cotada para ser a candidata a sucessão de Cameli. Ela já participa de eventos com lideranças políticas e prefeitos do estado para fortalecer o seu nome na disputa de outubro deste ano. Assis já foi senadora pelo Estado e deve assumir o governo do Acre em abril.

Thor Dantas (PSB)

O médico filiado ao PSB aparece como um dos nomes testados para o Governo do Acre nas pesquisas de intenção de voto. Em suas redes sociais, Dantas publica conteúdo com discussões sobre temas referentes ao comando estadual e se coloca como opositor ao atual governador Gladson Cameli. Dantas é médico infectologista e foi crítico da atual gestão estadual durante a pandemia de Covid-19.

Tião Bocalom (PL)

Sebastião Bocalom Rodrigues, conhecido como Tião Bocalom, anunciou sua pré-candidatura ao Governo do Acre pelo PL. O prefeito reeleito de Rio Branco aparece com destaque nas pesquisas, aparecendo em segundo lugar na disputa pelo cargo do executivo.

Quando será a eleição para presidente?

Além dos 27 governadores, os brasileiros deverão votar também para eleger o próximo presidente e vice-presidente da República, 513 deputados federais, 1.035 deputados estaduais ou distritais e 54 senadores.

O primeiro turno está marcado para o dia 4 de outubro. Caso seja necessário, o segundo turno acontecerá no dia 25 de outubro.

