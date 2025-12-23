Ar-condicionado no calor: como evitar sobrecarga e reduzir a conta de energia

Ar-condicionado no calor extremo exige cuidados para evitar sobrecarga, falhas técnicas e aumento no consumo de energia. Em dias em que o termômetro marca acima de 35 °C, o equipamento trabalha próximo do limite, e esses efeitos se tornam mais evidentes.

A boa notícia é que alguns ajustes simples podem ajudar a preservar o aparelho durante o verão e evitar que a conta de luz fique mais alta. O uso eficiente envolve controle de temperatura, manutenção básica e vedação adequada do ambiente.

Riscos de sobrecarregar o ar-condicionado

A sobrecarga acontece quando o sistema opera além das condições previstas em projeto. O calor externo dificulta a troca térmica, eleva a pressão do gás refrigerante e exige mais esforço do compressor. Esse funcionamento contínuo acelera o desgaste interno.

Entre os problemas mais frequentes estão:

superaquecimento do compressor

falha do capacitor de partida

aumento da corrente elétrica

elevação do consumo de energia

Esses fatores podem levar à parada do equipamento e encarecer a manutenção. Para evitar com que isso aconteça, é necessário desligar o aparelho para economizar.

Limpeza dos filtros

Filtros sujos reduzem o fluxo de ar e comprometem a troca de calor. Sem ventilação adequada, a serpentina pode congelar, forçando o compressor a operar sem pausas.

Em situações mais graves, o retorno de fluido refrigerante em estado líquido pode causar danos internos irreversíveis. Por isso, a limpeza dos filtros deve ser feita a cada 15 dias durante o verão.

Confira o passo a passo:

desligar o aparelho da tomada

retirar os filtros com cuidado

lavar com água corrente e sabão neutro

deixar secar completamente à sombra antes de recolocar

Qual é a temperatura ideal para economizar energia?

Reduzir o termostato ao mínimo não acelera o resfriamento do ambiente. Essa prática apenas mantém o compressor ligado continuamente.

A faixa recomendada de conforto térmico fica entre 23 °C e 26 °C. Cada grau acima do mínimo pode reduzir o consumo de energia entre 7% e 10%, além de aliviar o esforço do motor.

Usar timer e modo sleep realmente ajuda?

Durante o sono, o corpo reduz naturalmente a necessidade de resfriamento intenso. Programar o desligamento automático ou usar o modo sleep ajusta o funcionamento do aparelho à demanda real.

Essas funções ajudam a:

diminuir o tempo total de operação

reduzir o desgaste mecânico

evitar consumo desnecessário durante a madrugada

Por que vedar portas e janelas faz diferença?

Frestas permitem a entrada contínua de calor e umidade. Isso obriga o ar-condicionado a gastar mais energia antes mesmo de reduzir a temperatura do ambiente.

Além de manter portas e janelas bem fechadas, o uso de cortinas blackout ajuda a bloquear a incidência direta do sol, reduzindo a carga térmica interna.

Ventilador pode ajudar o ar-condicionado?

O ventilador não reduz a temperatura do ar, mas melhora a circulação e diminui a sensação térmica. Com isso, é possível elevar o termostato sem perder conforto.

O uso combinado reduz o tempo de funcionamento do compressor, já que o ventilador consome menos energia.

Como escolher o ar-condicionado adequado?

A capacidade do aparelho deve ser compatível com o tamanho do ambiente e a incidência de sol. Modelos inadequados tendem a operar sob estresse constante.

Antes da compra, é importante considerar:

metragem do cômodo

incidência de sol

número de pessoas no ambiente

potência adequada em BTUs

Equipamentos com tecnologia Inverter operam em rotação constante, reduzem picos elétricos e aumentam a durabilidade dos componentes internos.