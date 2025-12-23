Aneel aciona bandeira verde e contas de luz podem ficar mais baratas em janeiro

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta terça-feira, 23 de dezembro, que a conta de luz de janeiro será cobrada sob bandeira verde, o que elimina a aplicação de valores adicionais aos consumidores.

De acordo com a agência, mesmo com chuvas abaixo da média histórica, os níveis dos reservatórios permaneceram estáveis, reduzindo a necessidade de acionamento intensivo de usinas termelétricas.

"Nesse período chuvoso estamos com chuvas abaixo da média histórica. Contudo, em novembro e dezembro houve no país, de um modo geral, uma manutenção do volume de chuvas e do nível dos reservatórios das usinas, e em janeiro de 2026 não será necessário despachar as usinas termelétricas na mesma quantidade do mês anterior, o que evita a cobrança de custos adicionais na conta de energia do consumidor", diz o comunicado da Aneel.

O sistema de bandeiras tarifárias foi criado para indicar o custo variável da geração de energia elétrica no país. Quando a produção exige o uso de fontes mais caras, como as termelétricas, a bandeira muda e passa a incorporar cobranças extras na tarifa. Até o mês anterior, o patamar em vigor era o amarelo.

Apesar do cenário considerado favorável para a geração, a Aneel destacou a importância de manter hábitos de consumo consciente.

"A economia de energia contribui para a preservação dos recursos naturais e para a sustentabilidade do setor elétrico como um todo", reforçou a agência.

As bandeiras são organizadas por níveis e refletem o custo de geração no Sistema Interligado Nacional (SIN), que abastece residências, comércios e indústrias em todo o país.

Confira os valores aplicados em cada bandeira tarifária: