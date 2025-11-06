Como ele poupou R$ 200 milhões na conta de luz dos clientes em 5 anos

A Voltera surgiu com a proposta de conectar empresas brasileiras ao mercado livre de energia e tornar esse acesso mais simples.

Fundada em 2020 pelo engenheiro elétrico Alan Henn, a startup oferece energia limpa com preço mais baixo e ainda reúne tudo em uma gestão inteligente de consumo para ajudar clientes a entender quanto gastam e quanto economizam.

Segundo o executivo, em um setor conhecido pela burocracia e por contas difíceis de decifrar, a startup quer mostrar que é possível transformar um serviço essencial em algo mais transparente e acessível.

Hoje com 37 anos, Alan construiu sua carreira dentro do setor elétrico.

Formado em engenharia elétrica pela Universidade de São Paulo (USP), ele passou um ano estudando na Universidade de Padova, na Itália, onde conheceu um mercado mais maduro.

Lá, em 2011, a energia renovável já era comum e o mercado era totalmente livre, algo distante da realidade brasileira na época.

De volta ao Brasil, Alan passou por empresas de engenharia, consultorias e comercializadoras.

Foi nesse período que percebeu a necessidade de traduzir um setor técnico demais para consumidores que pouco entendiam do assunto.

Startup cresce 223% em um ano

A primeira concepção do negócio surgiu em 2017, mas a operação começou de fato em 2020. O mercado de energia no Brasil é regulado, complexo e ainda pouco compreendido.

Para muitos consumidores, uma conta de luz se resume a uma sequência de termos difíceis.

Alan percebeu que era preciso transformar esse conhecimento técnico em algo simples, capaz de gerar economia para empresas de pequeno e médio porte que até então não tinham acesso ao mercado livre.

A contratante consegue de 25% até 35% todos os meses porque deixa de pagar a bandeira tarifária.

O investimento inicial foi de cerca de três milhões de reais, direcionado principalmente para conceber a estrutura da marca e o desenvolvimento de tecnologia.

A aposta deu certo. A Voltera cresceu apoiada em soluções digitais e no foco no cliente.

Esse movimento fez a empresa conquistar um lugar de destaque entre as que mais crescem no país no ranking EXAME Negócios em Expansão 2025.

A companhia ficou na décima quinta posição entre negócios com receita entre 30 milhões e 150 milhões de reais, após saltar de 10,1 milhões de reais em 2023 para 32,7 milhões em 2024, um avanço de 223%.

Abertura do mercado livre de energia

Hoje a Voltera oferece uma gestão completa de energia.

Com uma plataforma baseada em inteligência artificial, a empresa realiza gestão inteligente do consumo, monitoramento em tempo real e otimização de energia.

Do estudo de viabilidade técnica até a operação contínua no mercado livre, a Voltera acompanha o cliente em todas as etapas.

"Tornamos o que antes era complexo e exclusivo em algo acessível, digital e vantajoso para empresas de todos os tamanhos", diz Alan.

A estrutura da empresa reflete sua missão de simplificar o mercado. São 18 funcionários em um escritório na região da Faria Lima, em São Paulo, atendendo clientes em todo o Brasil.

Entre os nomes atendidos estão Kalunga, Kavak, Brico, Grupo NSO, Riviera de São Lourenço e várias franquias do McDonalds.

Na última semana, foi aprovada a medida provisória 1.304/2025 que estabelece novas regras para o setor elétrico e trata da abertura do mercado livre de energia para consumidores residenciais e comerciais.

Isso significa que os consumidores poderão escolher seus fornecedores de energia elétrica.

Com essa resolução, Alan acredita que está diante de uma das maiores oportunidades do setor.

Atualmente, apenas empresas com faturas de energia acima de dez mil reais por mês e conectadas em média ou alta tensão podem migrar para o mercado livre.

"Num futuro próximo, qualquer padaria, farmácia ou residência poderá escolher seu fornecedor de energia", comenta.

Rumo aos R$ 200 milhões em economia

A empresa quer estar preparada para esse novo momento. O plano é crescer dentro do país oferecendo uma experiência mais moderna que a oferecida pelas distribuidoras tradicionais.

A Voltera aposta em comunicação simples, atendimento baseado em tecnologia e processos que permitam ao cliente entender rapidamente quanto pode economizar.

A empresa também continuará trabalhando para esclarecer dúvidas comuns, como o receio de ficar sem luz ao migrar para o mercado livre, algo que não acontece porque a distribuição continua sendo feita pela concessionária local.

O uso de inteligência artificial vai se intensificar.

A Voltera está desenvolvendo modelos capazes de recomendar ações imediatas para melhorar o consumo e aumentar a eficiência.

A partir de 2026, a expectativa é que o cliente consiga contratar a empresa em poucos cliques, seja pelo site ou pelo WhatsApp.

Com cerca de 350 clientes ativos em mais de 20 estados e no Distrito Federal, a Voltera já acumulou 50 milhões de reais em economia para seus clientes e evitou a emissão de 40 mil toneladas de carbono ao fornecer energia renovável.

A empresa prevê encerrar 2025 com crescimento de cerca de 80%, fechar o ano com 400 clientes e espera ultrapassar 200 milhões de reais em economia acumulada para os clientes até o final do próximo ano.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024. A análise considerou negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros. Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.