Apuração das eleições de 2026 começa em 30 minutos; acompanhe na EXAME

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A apuração dos votos do primeiro turno das eleições de 2026 começa às 17h deste domingo, 4, no horário de Brasília. A divulgação ocorre simultaneamente em todo o país porque o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), responsável pela regra, unificou o horário de votação nacional em 2021.

Faltam 30 minutos para o início da apuração dos votos do primeiro turno das eleições de 2026. O processo começa às 17h deste domingo, 4, no horário de Brasília. A divulgação dos resultados tem início no mesmo horário, de forma simultânea em todo o país. Eleitores que estiverem na fila às 17h ainda poderão votar, o que pode atrasar o fechamento de algumas seções.

O início às 17h é possível porque a votação segue o horário de Brasília em todas as unidades da Federação, regra definida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em dezembro de 2021.

Como funciona a contagem?

Encerrada a votação, a urna eletrônica apura os votos da seção e imprime o Boletim de Urna, com o total registrado para cada candidato.

Os dados são transmitidos à Justiça Eleitoral e, depois de verificados, entram no sistema de totalização. Os votos para presidente recebidos no exterior são divulgados junto com os demais, segundo o TSE.

Onde acompanhar a apuração?

A EXAME faz cobertura em tempo real dos resultados, em uma página dedicada à apuração para presidente, governadores e Senado. A partir do fechamento das urnas, a plataforma mostra o avanço da contagem pelo país.

A cobertura inclui transmissão ao vivo, com jornalistas da redação, correspondentes e convidados, e análises de Brasília. Há equipes no Ceará, na Bahia, no Pará, em Minas Gerais e em Pernambuco, estados que somam quase 47 milhões de eleitores.

O TSE divulga os números em tempo real no Portal Resultados e no aplicativo Resultados, com consulta por estado, município e cargo.

Os boletins de urna de cada seção também ficam disponíveis para consulta. O aplicativo Boletim na Mão permite ler o documento pelo QR Code impresso.

Em um eventual segundo turno, em 25 de outubro, o horário se repete: votação até as 17h e divulgação a partir desse horário.