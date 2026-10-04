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Apuração das eleições de 2026 começa em 30 minutos; acompanhe na EXAME

Com votação unificada no horário de Brasília, contagem tem início simultâneo no país; a EXAME transmite a apuração para presidente, governadores e Senado em tempo real

Eleições 2026: apuração começa em 30 minutos (Fernando Frazão/Agência Brasil)

Eleições 2026: apuração começa em 30 minutos (Fernando Frazão/Agência Brasil)

Luiza Vilela e Estela Marconi

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 16h30.

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RESUMO ＋

A apuração dos votos do primeiro turno das eleições de 2026 começa às 17h deste domingo, 4, no horário de Brasília. A divulgação ocorre simultaneamente em todo o país porque o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), responsável pela regra, unificou o horário de votação nacional em 2021.

Faltam 30 minutos para o início da apuração dos votos do primeiro turno das eleições de 2026. O processo começa às 17h deste domingo, 4, no horário de Brasília. A divulgação dos resultados tem início no mesmo horário, de forma simultânea em todo o país. Eleitores que estiverem na fila às 17h ainda poderão votar, o que pode atrasar o fechamento de algumas seções.

O início às 17h é possível porque a votação segue o horário de Brasília em todas as unidades da Federação, regra definida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em dezembro de 2021.

Como funciona a contagem?

Encerrada a votação, a urna eletrônica apura os votos da seção e imprime o Boletim de Urna, com o total registrado para cada candidato.

Os dados são transmitidos à Justiça Eleitoral e, depois de verificados, entram no sistema de totalização. Os votos para presidente recebidos no exterior são divulgados junto com os demais, segundo o TSE.

Onde acompanhar a apuração?

A EXAME faz cobertura em tempo real dos resultados, em uma página dedicada à apuração para presidente, governadores e Senado. A partir do fechamento das urnas, a plataforma mostra o avanço da contagem pelo país.

A cobertura inclui transmissão ao vivo, com jornalistas da redação, correspondentes e convidados, e análises de Brasília. Há equipes no Ceará, na Bahia, no Pará, em Minas Gerais e em Pernambuco, estados que somam quase 47 milhões de eleitores.

O TSE divulga os números em tempo real no Portal Resultados e no aplicativo Resultados, com consulta por estado, município e cargo.

Os boletins de urna de cada seção também ficam disponíveis para consulta. O aplicativo Boletim na Mão permite ler o documento pelo QR Code impresso.

Em um eventual segundo turno, em 25 de outubro, o horário se repete: votação até as 17h e divulgação a partir desse horário.

'Perguntas frequentes'

Que horas começa a apuração das eleições de 2026? ＋

A apuração dos votos começa às 17h deste domingo, 4, no horário de Brasília, logo após o encerramento da votação. A divulgação dos resultados tem início no mesmo horário em todo o país.

Por que a apuração começa simultaneamente em todo o Brasil? ＋

A apuração pode começar ao mesmo tempo porque todas as unidades da Federação seguem o horário de Brasília. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) definiu a unificação em dezembro de 2021.

Quem estiver na fila às 17h ainda poderá votar? ＋

Sim, os eleitores que estiverem na fila às 17h ainda poderão votar. Por isso, o fechamento de algumas seções eleitorais pode ocorrer depois desse horário.

Como funciona a contagem dos votos nas urnas eletrônicas? ＋

Após o fim da votação, a urna eletrônica apura os votos da seção e imprime o Boletim de Urna com o total de cada candidato. Os dados seguem para a Justiça Eleitoral e, após a verificação, entram no sistema de totalização.

Onde acompanhar a apuração das eleições de 2026? ＋

A plataforma de notícias EXAME faz a cobertura dos resultados em tempo real, com dados para presidente, governadores e Senado, além de transmissão ao vivo. O TSE também divulga os números no Portal Resultados e no aplicativo Resultados.

Qual será o horário da apuração no segundo turno? ＋

Em um eventual segundo turno, marcado para 25 de outubro, a votação termina às 17h e a divulgação dos resultados começa a partir do mesmo horário.

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