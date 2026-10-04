Até que horas posso votar nas eleições de 2026?

RESUMO ＋ A votação do primeiro turno das eleições 2026 termina às 17h deste domingo, 4 de outubro, pelo horário de Brasília. Eleitores que já estiverem na fila no momento do encerramento poderão votar. Nos estados com fusos diferentes, o horário local de fechamento varia para que a votação termine simultaneamente em todo o país.

A votação do primeiro turno das eleições de 2026 termina às 17h, pelo horário de Brasília, neste domingo, 4. O horário vale para todo o país.

O encerramento só acontece às 17h se não houver eleitores na fila. Quem já estiver aguardando nesse horário ainda consegue votar.

As seções abrem às 8h. Ou seja, você tem nove horas para ir até o local de votação.

Até que horas posso votar no meu estado?

O horário de Brasília vale como referência em todo o país, uma regra definida pelo TSE em 2021. Nos estados com fuso diferente, o relógio local muda, mas o momento de abrir e fechar é o mesmo.

Veja até que horas dá para votar, pelo relógio local:

Estados no fuso de Brasília (como SP, RJ, MG, BA e DF): até as 17h;

até as 17h; Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e maior parte do Amazonas: até as 16h;

até as 16h; Acre e localidades do Amazonas que seguem o fuso acreano: até as 15h;

até as 15h; Fernando de Noronha (PE): até as 18h.

Quem mora nessas regiões precisa prestar atenção: o horário no seu relógio é diferente do que aparece nas notícias nacionais.

E se eu chegar às 17h e tiver fila?

Se a fila já existir quando o relógio marcar 17h, você vota. Os mesários distribuem senhas para quem estiver aguardando, e o atendimento pode passar um pouco do horário.

Quem chega depois das 17h e encontra a seção sem fila não consegue votar.

A regra é a mesma nos fusos diferentes, sempre considerando o fechamento no horário local correspondente às 17h de Brasília.

Qual é o melhor horário para votar?

A regra garante o direito ao voto, mas a dica é não arriscar. Quanto mais perto do fim, maior a chance de fila e de imprevistos.

Antes de sair de casa, é indicado conferir o local e a seção no e-Título ou no Autoatendimento Eleitoral do TSE.

O que levar para não perder tempo na seção?

Para votar, apresente um documento oficial com foto. O título de eleitor impresso não é obrigatório.

Valem, inclusive em versão digital, o e-Título (com foto), a identidade, o passaporte, a CNH e a carteira de trabalho física, entre outros. A carteira de trabalho digital e as certidões de nascimento e casamento não são aceitas.

O celular não pode entrar na cabine, mesmo desligado. Quem usar o e-Título deve mostrar o aplicativo à mesa receptora e depois guardar o aparelho.

Uma colinha em papel com os números dos candidatos ajuda a agilizar o voto.

Quando saem os resultados?

Como o encerramento é unificado, a Justiça Eleitoral pode começar a divulgar os resultados a partir das 17h, pelo horário de Brasília, em todo o país.

Se nenhum candidato a presidente ou governador tiver mais da metade dos votos válidos, o segundo turno será em 25 de outubro, também das 8h às 17h.

Como acompanhar o resultado das eleições 2026?

A apuração começa após o encerramento da votação. A EXAME terá cobertura em tempo real da apuração e dos resultados das eleições 2026, com os dados da disputa para presidente, governadores e Senado, além da cobertura dos principais acontecimentos do primeiro turno.