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Até que horas posso votar nas eleições de 2026?

As urnas fecham às 17h (Brasília) neste domingo, 4. Veja até que horas votar em cada fuso e o que vale para quem estiver na fila.

(Rovena Rosa/Agência Brasil)

(Rovena Rosa/Agência Brasil)

Diandra Guedes
Diandra Guedes

Colaboradora

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 05h00.

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A votação do primeiro turno das eleições 2026 termina às 17h deste domingo, 4 de outubro, pelo horário de Brasília. Eleitores que já estiverem na fila no momento do encerramento poderão votar. Nos estados com fusos diferentes, o horário local de fechamento varia para que a votação termine simultaneamente em todo o país.

A votação do primeiro turno das eleições de 2026 termina às 17h, pelo horário de Brasília, neste domingo, 4. O horário vale para todo o país.

O encerramento só acontece às 17h se não houver eleitores na fila. Quem já estiver aguardando nesse horário ainda consegue votar.

As seções abrem às 8h. Ou seja, você tem nove horas para ir até o local de votação.

Até que horas posso votar no meu estado?

O horário de Brasília vale como referência em todo o país, uma regra definida pelo TSE em 2021. Nos estados com fuso diferente, o relógio local muda, mas o momento de abrir e fechar é o mesmo.

Veja até que horas dá para votar, pelo relógio local:

  • Estados no fuso de Brasília (como SP, RJ, MG, BA e DF): até as 17h;
  • Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e maior parte do Amazonas: até as 16h;
  • Acre e localidades do Amazonas que seguem o fuso acreano: até as 15h;
  • Fernando de Noronha (PE): até as 18h.

Quem mora nessas regiões precisa prestar atenção: o horário no seu relógio é diferente do que aparece nas notícias nacionais.

E se eu chegar às 17h e tiver fila?

Se a fila já existir quando o relógio marcar 17h, você vota. Os mesários distribuem senhas para quem estiver aguardando, e o atendimento pode passar um pouco do horário.

Quem chega depois das 17h e encontra a seção sem fila não consegue votar.

A regra é a mesma nos fusos diferentes, sempre considerando o fechamento no horário local correspondente às 17h de Brasília.

Qual é o melhor horário para votar?

A regra garante o direito ao voto, mas a dica é não arriscar. Quanto mais perto do fim, maior a chance de fila e de imprevistos.

Antes de sair de casa, é indicado conferir o local e a seção no e-Título ou no Autoatendimento Eleitoral do TSE.

O que levar para não perder tempo na seção?

Para votar, apresente um documento oficial com foto. O título de eleitor impresso não é obrigatório.

Valem, inclusive em versão digital, o e-Título (com foto), a identidade, o passaporte, a CNH e a carteira de trabalho física, entre outros. A carteira de trabalho digital e as certidões de nascimento e casamento não são aceitas.

O celular não pode entrar na cabine, mesmo desligado. Quem usar o e-Título deve mostrar o aplicativo à mesa receptora e depois guardar o aparelho.

Uma colinha em papel com os números dos candidatos ajuda a agilizar o voto.

Quando saem os resultados?

Como o encerramento é unificado, a Justiça Eleitoral pode começar a divulgar os resultados a partir das 17h, pelo horário de Brasília, em todo o país.

Se nenhum candidato a presidente ou governador tiver mais da metade dos votos válidos, o segundo turno será em 25 de outubro, também das 8h às 17h.

Como acompanhar o resultado das eleições 2026?

A apuração começa após o encerramento da votação. A EXAME terá cobertura em tempo real da apuração e dos resultados das eleições 2026, com os dados da disputa para presidente, governadores e Senado, além da cobertura dos principais acontecimentos do primeiro turno.

Perguntas frequentes

Até que horas posso votar nas eleições 2026? ＋

A votação termina às 17h, pelo horário de Brasília. Nos estados com fusos diferentes, o horário local de encerramento muda para que as seções fechem simultaneamente em todo o país.

Quem estiver na fila às 17h ainda pode votar? ＋

Sim. Quem já estiver na fila no horário de encerramento poderá votar. Os mesários distribuem senhas aos eleitores que estiverem aguardando, e o atendimento pode continuar depois do horário.

Que horas começa a votação nas eleições 2026? ＋

As seções eleitorais abrem às 8h, pelo horário de Brasília. A votação ocorre até as 17h, totalizando nove horas.

Até que horas posso votar no Acre e nos estados com outros fusos? ＋

O horário depende do fuso local. Nos estados que seguem o horário de Brasília, a votação termina às 17h. Em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e na maior parte do Amazonas, termina às 16h. No Acre e nas localidades do Amazonas que seguem o fuso acreano, às 15h. Em Fernando de Noronha, o encerramento ocorre às 18h.

Quais documentos posso levar para votar? ＋

É necessário apresentar documento oficial com foto. Entre os documentos aceitos estão e-Título com foto, carteira de identidade, passaporte, CNH e carteira de trabalho física. O título de eleitor impresso não é obrigatório.

Posso entrar com celular na cabine de votação? ＋

Não. O celular não pode ser levado para a cabine de votação, mesmo desligado. Quem apresentar o e-Título deve mostrar o aplicativo à mesa receptora e guardar o aparelho antes de votar.

Que horas começa a apuração das eleições 2026? ＋

Com o encerramento unificado da votação, a Justiça Eleitoral pode começar a divulgar os resultados a partir das 17h, pelo horário de Brasília, em todo o país.

Quando será o segundo turno das eleições 2026? ＋

O segundo turno, quando necessário nas disputas para presidente ou governador, será realizado em 25 de outubro, também das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.

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