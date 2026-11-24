Por Rogério Chér, sócio fundador da Winx e da Devello.

Imagine a cena. Uma profissional jovem, competente, em ascensão, é chamada para uma conversa com o chefe do seu chefe. O tema anunciado é o seu momento, o seu desempenho, o seu futuro. Ela se prepara. Revisa entregas, organiza argumentos, ensaia como pedir mais responsabilidade. Entra na sala com a seriedade de quem sabe que aquela conversa pode abrir ou fechar portas. E, no meio do diálogo, o executivo solta: "Como está a sua vida sexual?"

Eu ouvi um relato muito parecido com esse recentemente. Mudei detalhes, apaguei nomes, troquei contextos. Mas a pergunta foi essa, com essas palavras, nesse cenário. E eu confesso que fiquei boquiaberto. Não por ingenuidade. Depois de décadas convivendo com organizações, eu já vi muita coisa. Fiquei boquiaberto pela naturalidade com que alguém, em pleno 2026, ocupando uma cadeira de poder, acha que pode atravessar essa linha como quem comenta o tempo.

O que ele queria com isso?

Essa é a pergunta que não me sai da cabeça. Qual é a intenção de um homem que faz essa pergunta a uma mulher que reporta a ele, direta ou indiretamente, numa conversa formal sobre carreira?

Vamos ser honestos. Não existe leitura inocente. Ou ele estava testando até onde podia ir, e a pergunta era uma sonda. Ou ele estava exercitando o poder pelo prazer de exercitá-lo, lembrando a ela quem manda ali, inclusive sobre o que ela é obrigada a ouvir. Ou ele acredita sinceramente que intimidade se decreta, que basta ocupar o cargo para ter passe livre à vida privada de quem está abaixo. Nenhuma dessas hipóteses é melhor do que a outra. Todas desqualificam o sujeito para liderar pessoas.

E notem que eu nem precisei falar de lei. A lei existe, é clara, e esse comportamento tem nome jurídico. Mas o ponto que me interessa aqui vem antes da lei. Há fronteiras que um líder simplesmente não atravessa, independentemente do que diz o código, do que tolera a cultura da empresa, do quanto o ambiente é "descontraído" ou "informal". A vida sexual de um subordinado é uma delas. A vida íntima, o corpo, a fé, a saúde mental quando não foi oferecida, o que acontece dentro da casa de alguém. Isso não é território do líder. Nunca foi. Nunca será.

Quem é esse líder?

Eu diria que é alguém que confundiu posição com proximidade. Que acha que o cargo lhe comprou uma intimidade que ele jamais construiu. E aqui está o cerne do que quero provocar.

Eu repito há anos, em salas de diretoria e em programas de liderança, que conversas corajosas dependem de uma conta corrente relacional. Toda relação de trabalho tem uma. Ao longo do tempo, fazemos depósitos: interesse legítimo pelo outro, tempo de qualidade, escuta, cuidado, cumprir o que se promete, defender a pessoa quando ela não está na sala. E, vez ou outra, fazemos saques: uma conversa desconfortável, um feedback duro, uma verdade que dói. Quem ouve sente o saque. Mas se a conta tem saldo, o saque é absorvido, e a relação sai mais forte.

Kim Scott conta, em "Empatia Assertiva", que sua chefe no Google, Sheryl Sandberg, a chamou depois de uma apresentação e foi direta: o excesso de "hum" na fala dela a fazia parecer idiota. Assim mesmo, com essa palavra. Kim levou um susto. Mas Sheryl não parou aí. Mandou, e não sugeriu, que ela procurasse o coach de comunicação da empresa. Kim foi, eliminou o cacoete e, anos depois, tornou-se uma das palestrantes mais requisitadas do mundo. Aquele saque brutal só funcionou porque havia saldo. As duas tinham história, confiança, um espaço seguro construído com tempo e intenção. Sheryl sacou de uma conta que ela mesma ajudou a encher.

Agora voltem à cena do começo. Que saldo havia naquela conta? Nenhum. O chefe do chefe mal conhecia aquela profissional. Não havia vínculo, não havia confiança, não havia história. Ele não fez um saque. Ele arrombou o caixa. E ainda chamou isso de conversa de carreira.

As três assimetrias

O que torna o episódio ainda mais grave é que ele acontece sobre três assimetrias empilhadas. Assimetria de hierarquia: ele decide sobre o futuro dela. Assimetria de gênero: um homem interrogando uma mulher sobre sexo, com tudo o que a nossa cultura carrega nisso. E assimetria de intimidade: ele sabe pouquíssimo sobre ela, e ela, obrigada a responder ou a desconversar, fica exposta sozinha.

Poderia ser diferente se fossem dois amigos de vinte anos, com a conta corrente transbordando de saldo, qualquer que fosse o gênero ou a orientação de cada um? Talvez. Entre amigos de verdade, muita coisa cabe. Mas aí não é conversa de carreira, não é na sala do chefe, não é entre quem avalia e quem é avaliado. A pergunta não é só o que se diz. É quem diz, para quem, em que lugar, com que saldo.

Se fosse você na cadeira dela

E eu pergunto ao leitor, à leitora: o que você faria?

A resposta honesta é que a maioria de nós congelaria. Porque o choque paralisa, porque o poder intimida, porque a cabeça faz a conta do que se perde ao reagir. Não há vergonha nenhuma nisso. Mas há algumas coisas que eu diria a quem passou ou passar por isso.

Primeiro: não foi você. Nenhuma roupa, nenhuma simpatia, nenhum sorriso autorizou aquela pergunta. Segundo: registre. Data, hora, palavras exatas, quem sabia da reunião. A memória fica turva e o registro é o que resta. Terceiro: não carregue isso sozinha. Conte a alguém de confiança, dentro ou fora da empresa, no mesmo dia. Quarto: a empresa tem canais, e eles existem para isso. Usá-los não é deslealdade. É exatamente o que uma organização séria espera. Quinto, e talvez o mais difícil: se tiver condições, nomeie na hora. Uma frase basta. "Essa pergunta não cabe nesta conversa." Não é confronto. É fronteira.

E se você é quem lidera

A mim, o que mais inquieta é o outro lado. Quantos líderes estão hoje confundindo cargo com saldo? Quantos acham que a informalidade conquistada no happy hour autoriza qualquer pergunta na sala de avaliação? Quantos estão sacando de contas vazias e chamando isso de "franqueza", de "proximidade", de "estilo"?

A liderança que respeita fronteiras não é a liderança fria. É justamente a que entende que intimidade se constrói, nunca se exige. Que sabe que o direito a uma conversa difícil se conquista com depósitos, não com crachá. Que tem clareza de que há territórios da vida do outro onde o líder não entra, nem com a melhor das intenções, porque a intenção não é dele para julgar. É de quem ouve.

Quem faz a pergunta daquela cena não é um líder com um deslize. É alguém que revelou, numa frase, o que pensa sobre poder, sobre pessoas e sobre o que lhe é devido. E uma organização que sabe disso e não age está dizendo a todos os que ali trabalham qual é, de fato, a sua cultura.

Construa saldo antes de sacar. E saiba que há caixas que nem o saldo mais alto do mundo dá o direito de abrir.