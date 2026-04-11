Lula escolhe José Guimarães como substituto de Gleisi na articulação política

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva definiu o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), como novo titular do chefe da Secretaria de Relações Institucionais, responsável pela articulação política.

A função estava sendo exercida de forma interina desde a saída de Gleisi Hoffmann, que deixou o cargo nesta semana para disputar uma vaga no Senado pelo Paraná. A escolha foi anunciada por Guimarães em suas redes sociais.

O presidente buscava um nome com perfil político para assumir a função e, por isso, descartou o chefe do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, Olavo Noleto, que havia sido indicado anteriormente por Gleisi.

O senador Otto Alencar (PSD-BA), presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, também foi considerado para o posto, mas sinalizou que não aceitaria, optando por se concentrar nas articulações eleitorais na Bahia.

Pautas em ano eleitoral

Mesmo com o esvaziamento do Congresso em anos eleitorais, o governo ainda precisa avançar em pautas pendentes.

Entre elas estão a proposta de emenda à Constituição que altera a escala de trabalho 6x1, o projeto de regulamentação do trabalho por aplicativos e a indicação do ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal, que passará por sabatina no Senado.

Outra frente é a tentativa de viabilizar o nome do deputado Odair Cunha (PT-MG) para o Tribunal de Contas da União, cuja análise deve ocorrer na Câmara na próxima semana.

A nomeação de Guimarães para o ministério impede sua participação nas eleições deste ano, uma vez que o prazo de desincompatibilização já foi encerrado.

O parlamentar tinha interesse em disputar o Senado, mas o cenário no Ceará já conta com outros nomes aliados, como Eunício Oliveira (MDB) e Junior Mano (PSB), este apoiado pelo senador Cid Gomes (PSB), que tem indicado não concorrer à reeleição.

Com a mudança, Lula também sinaliza ao grupo de Cid Gomes. O irmão do senador, Ciro Gomes, deve disputar o governo do Ceará pelo PSDB contra o atual governador Elmano de Freitas (PT). Cid está rompido com Ciro e já declarou apoio ao PT no estado.