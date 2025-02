Lula diz que Estados Unidos não têm compromisso com meio ambiente e que Trump não deve vir à COP30

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve presente em um evento de divulgação de investimentos para a COP30 em Belém (PA), nesta sexta-feira. Durante sua fala ele reafirmou o compromisso do Brasil com a preservação da Amazônia e criticou a falta de financiamento internacional para o enfrentamento das mudanças climáticas. Lula também criticou a postura de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, que retirou o país do Acordo de Paris, enfraquecendo os compromissos globais para a redução das emissões de carbono.

O presidente também condenou o não cumprimento das promessas feitas por países desenvolvidos, que, desde 2009, prometeram US$ 100 bilhões anuais para financiamento climático, mas não cumpriram o compromisso.

"Nós ficamos atrás de US$ 300 bilhões e não deram, agora a conta é de US$ 1,3 trilhões e não vão dar porque o presidente dos EUA já não assinou o protocolo de Kyoto, agora saiu do acordo de Paris e acho que nem vai vir aqui, porque eles não querem compromisso. Quem quer compromisso somos nós que acreditamos na ciência, que acreditamos que o mundo está numa situação difícil", afirmou Lula.

O presidente reforçou que o Brasil seguirá cumprindo sua parte na luta contra as mudanças climáticas, assumindo a meta de zerar o desmatamento até 2030.

"Ninguém pediu para nós. Nem o presidente dos EUA, nem o da Alemanha, nem da França. Nós decidimos porque queremos mostrar para eles que temos mais responsabilidade", declarou.