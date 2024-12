Governo Lula é aprovado por 35% e reprovado por 34%, diz pesquisa Datafolha

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é aprovado por 35% dos brasileiros, segundo pesquisa Datafolha publicada nesta terça-feira, 17, pelo jornal Folha de S. Paulo. O levantamento mostra que 34% dos entrevistados reprovam a gestão petista. Cerca de 29% dos brasileiros consideram o governo como regular e 1% não souberam responder.

Na comparação com a pesquisa anterior, divulgada em outubro, o cenário mostra estabilidade, com a aprovação com uma variação negativa de um ponto percentual e a reprovação com uma oscilação de um ponto positivo. A avaliação regular se manteve em 29%.

Ótimo/Bom: 35% (36% em outubro)

Ruim/Péssimo: 34% (32% em outubro)

Regular: 29% (29% em outubro)

Não sabem: 1% (2% em outubro)

O levantamento mostra que governo vive o seu pior momento de avaliação em dois anos. Em dezembro de 2023, a aprovação da gestão era de 38%. Segundo o Datafolha, a avaliação do governo petista se assemelha a do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no fim do segundo ano de governo.

Na comparação com a série história de presidentes eleitos em primeiro mandato, Lula só tem avaliação melro que José Sarney em 198 e Fernando Collor em 1992.

A pesquisa foi realizada em um momento de instabilidade para o governo, que vê a disparada do dólar após o anúncio do pacote fiscal com a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil e uma taxa de juros de 12,25%. O governo corre para tentar aprovar o pacote fiscal no Congresso, mas esbarra na resistência do Congresso.

Lula tem melhor resultado entre mais pobres e vê avaliação negativa entre os homens subir

A aprovação de Lula está concentrada entre as mulheres, pessoas que estudaram ensino fundamental, com renda de até dois salários mínimos e católicos. O petista tem a menor taxa de ruim ou péssimo numericamente entre os pretos e pobres.

Entre os que desaprovam a gestão petista estão os homens, com ensino superior completo, com renda de mais de 10 salários mínimos, brancos e evangélicos. A avaliação negativa entre o eleitorado masculino cresceu nas últimas pesquisas.

A pesquisa Datafolha foi realizada presencialmente em 12 e 13 de dezembro com 2.002 pessoas de 16 anos ou mais em 113 cidades. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.