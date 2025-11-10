Brasil

Aprovação de Cláudio Castro sobe para 60,4% após operação, diz Futura

Os dados sinalizam para uma recuperação na avaliação do governador fluminense, logo após a megaoperação contra o Comando Vermelho, que resultou em 121 mortes, segundo pesquisa

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 17h42.

Última atualização em 10 de novembro de 2025 às 17h45.

O percentual de eleitores que aprovam o trabalho do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL) chegou a 60,4%, enquanto a desaprovação foi de 33,4%, segundo a pesquisa da Futura Inteligência, em parceria com a Apex.

O levantamento foi realizado entre os dias 30 de outubro e 3 de novembro, logo após a realização da megaoperação contra o Comando Vermelho nas comunidades da Penha e do Alemão, que resultou na morte de 121 pessoas.

"A pesquisa sofreu o impacto do evento que o governador e a polícia tiveram no Morro do Alemão e na Penha. Então, nesse sentido, foi muito impressionante que a imagem do governador Cláudio Castro, que era uma imagem avaliada negativamente, teve um salto e ele inverteu as curvas. A curva negativa dele caiu muito e a curva positiva dele cresceu", explica José Luiz Soares Orrico, diretor político da Futura Inteligência.

Na pesquisa feita em julho deste ano, a rejeição ao governo do Rio superava a aprovação: 52,6% dos entrevistados desaprovaram a gestão de Castro, enquanto 40,8% aprovaram. No entanto, 6,6% não souberam responder.

"Olhando a aprovação de Castro em julho desse ano, ele tinha 40,8% de aprovação e 52,6% de desaprovação. Nessa pesquisa que foi feita, a aprovação dele subiu 20 pontos, foi para 60,4 e a desaprovação caiu mais ou menos a mesma coisa, caiu para 33,4, ou seja, o evento é totalmente aprovado pela população e o governador Cláudio Castro se beneficiou disso", detalhou Orrico.

Em relação à avaliação do governador do Rio, o estudo também mostra que 43,1% dos entrevistados consideram a gestão de Castro como ótima ou boa. Enquanto 27,1% dos participantes a consideram regular. Já 26,8% classificam o governo de Castro como ruim, e 3% não sabem ou não responderam.

Em comparação com a última pesquisa feita pela Futura, a avaliação do governo do Rio registrou uma grande variação. Em março de 2025, 19,3% dos participantes consideraram o governo de Cláudio Castro como ótimo ou bom, 39,7%, como regular, e 38,5%, como ruim.

Eleições para o governo estadual

A pesquisa também avaliou as intenções de votos para possíveis candidatos ao governo do Rio de Janeiro em 2026. O atual prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD) aparece na liderança, com 20% das intenções. Enquanto Cláudio Castro aparece em segundo lugar, com 7,1%. Na sequência, o deputado estadual Rodrigo Bacellar (União Brasil), que tem 1,5%.

Contudo, nas intenções de voto espontânea, Cláudio Castro aparece como favorito, com 14,2%, enquanto Eduardo Paes aparece com uma pequena diferença, 14,1%.

Balanço da megaoperação no Rio

Batizada de Operação Contenção, a ação realizada entre as polícias Civil e Militar nesta terça-feira, 28, foi considerada a mais letal da história do Rio de Janeiro, com saldo de 121 mortos, 113 pessoas presas e mais de 90 fuzis apreendidos, de acordo com dados divulgados pelo governo do estado, na quarta-feira.

Os confrontos começaram após o cerco de forças de segurança às comunidades da Penha e do Alemão, áreas sob domínio do grupo Comando Vermelho. A ação desencadeou uma série de reações do tráfico, incluindo bloqueios em vias expressas e paralisações no sistema de transporte público.

Segundo o governo do Rio, o objetivo da operação foi conter a expansão territorial da facção. Em contrapartida, organizações civis e moradores relataram denúncias de execuções, remoção de corpos e uso excessivo da força por parte dos policiais.

