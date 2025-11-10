Aprovação de Cláudio Castro sobe para 60,4% após operação, diz Futura

O percentual de eleitores que aprovam o trabalho do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL) chegou a 60,4%, enquanto a desaprovação foi de 33,4%, segundo a pesquisa da Futura Inteligência, em parceria com a Apex.

O levantamento foi realizado entre os dias 30 de outubro e 3 de novembro, logo após a realização da megaoperação contra o Comando Vermelho nas comunidades da Penha e do Alemão, que resultou na morte de 121 pessoas.

"A pesquisa sofreu o impacto do evento que o governador e a polícia tiveram no Morro do Alemão e na Penha. Então, nesse sentido, foi muito impressionante que a imagem do governador Cláudio Castro, que era uma imagem avaliada negativamente, teve um salto e ele inverteu as curvas. A curva negativa dele caiu muito e a curva positiva dele cresceu", explica José Luiz Soares Orrico, diretor político da Futura Inteligência.

Na pesquisa feita em julho deste ano, a rejeição ao governo do Rio superava a aprovação: 52,6% dos entrevistados desaprovaram a gestão de Castro, enquanto 40,8% aprovaram. No entanto, 6,6% não souberam responder.

"Olhando a aprovação de Castro em julho desse ano, ele tinha 40,8% de aprovação e 52,6% de desaprovação. Nessa pesquisa que foi feita, a aprovação dele subiu 20 pontos, foi para 60,4 e a desaprovação caiu mais ou menos a mesma coisa, caiu para 33,4, ou seja, o evento é totalmente aprovado pela população e o governador Cláudio Castro se beneficiou disso", detalhou Orrico.

Em relação à avaliação do governador do Rio, o estudo também mostra que 43,1% dos entrevistados consideram a gestão de Castro como ótima ou boa. Enquanto 27,1% dos participantes a consideram regular. Já 26,8% classificam o governo de Castro como ruim, e 3% não sabem ou não responderam.

Em comparação com a última pesquisa feita pela Futura, a avaliação do governo do Rio registrou uma grande variação. Em março de 2025, 19,3% dos participantes consideraram o governo de Cláudio Castro como ótimo ou bom, 39,7%, como regular, e 38,5%, como ruim.

Eleições para o governo estadual

A pesquisa também avaliou as intenções de votos para possíveis candidatos ao governo do Rio de Janeiro em 2026. O atual prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD) aparece na liderança, com 20% das intenções. Enquanto Cláudio Castro aparece em segundo lugar, com 7,1%. Na sequência, o deputado estadual Rodrigo Bacellar (União Brasil), que tem 1,5%.

Contudo, nas intenções de voto espontânea, Cláudio Castro aparece como favorito, com 14,2%, enquanto Eduardo Paes aparece com uma pequena diferença, 14,1%.

Balanço da megaoperação no Rio

Batizada de Operação Contenção, a ação realizada entre as polícias Civil e Militar nesta terça-feira, 28, foi considerada a mais letal da história do Rio de Janeiro, com saldo de 121 mortos, 113 pessoas presas e mais de 90 fuzis apreendidos, de acordo com dados divulgados pelo governo do estado, na quarta-feira.

Os confrontos começaram após o cerco de forças de segurança às comunidades da Penha e do Alemão, áreas sob domínio do grupo Comando Vermelho. A ação desencadeou uma série de reações do tráfico, incluindo bloqueios em vias expressas e paralisações no sistema de transporte público.

Segundo o governo do Rio, o objetivo da operação foi conter a expansão territorial da facção. Em contrapartida, organizações civis e moradores relataram denúncias de execuções, remoção de corpos e uso excessivo da força por parte dos policiais.

Saiba tudo sobre a megaoperação no Rio de Janeiro