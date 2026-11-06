Enem 2026: como ver o local de prova e o cartão de confirmação?

Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 já podem consultar o local onde farão as provas. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou o Cartão de Confirmação de Inscrição na terça-feira, 27 de outubro.

O documento está disponível na Página do Participante e reúne informações importantes para os candidatos, como endereço do local de prova, número de inscrição, datas e horários de aplicação.

As provas serão realizadas nos domingos, 8 e 15 de novembro. Para consultar o endereço, o participante precisa acessar o sistema com o login da conta Gov.br.

A seguir, veja como consultar o local de prova e acessar o cartão de confirmação do Enem 2026.

Como consultar o local de prova do Enem 2026?

A consulta é feita pela Página do Participante, plataforma oficial do Inep. O acesso exige o CPF e a senha cadastrada na conta Gov.br.

Confira o passo a passo:

Acesse a Página do Participante do Enem; Clique em “Página do Participante – Entrar com gov.br”; Informe o CPF e a senha da conta Gov.br; Depois de entrar no sistema, selecione a opção “Local de Prova”, no menu à esquerda; Clique no ícone azul apresentado pelo assistente virtual; O sistema abrirá o Cartão de Confirmação de Inscrição, com o endereço onde o participante fará o exame.

O documento também pode ser impresso diretamente pela plataforma. Para isso, basta descer até o final da página e selecionar a opção “Imprimir”.

Quem tiver dificuldades para entrar na plataforma pode consultar as orientações sobre acesso à Página do Participante do Enem, publicadas pela EXAME.

O que é o cartão de confirmação do Enem?

O Cartão de Confirmação de Inscrição é o documento que reúne os principais dados sobre a participação do candidato no exame.

Além do endereço do local de prova, o cartão apresenta:

Número de inscrição;

Data e horário de aplicação das provas;

Opção de língua estrangeira escolhida, inglês ou espanhol;

Informações sobre atendimento especializado, quando solicitado e aprovado;

Registro de tratamento pelo nome social, quando autorizado pelo Inep.

Por isso, é importante conferir todas as informações antes dos dias de aplicação. Caso encontre alguma divergência, o participante deve buscar orientação nos canais oficiais do Inep.

É obrigatório levar o cartão de confirmação no dia da prova?

O Cartão de Confirmação de Inscrição não é obrigatório para entrar no local de prova do Enem 2026.

Apesar disso, o Inep recomenda que os participantes levem o documento nos dois dias de aplicação. A orientação é útil para facilitar a conferência do endereço, do horário e de outras informações da inscrição.

O candidato também deve conferir com antecedência os documentos de identificação exigidos pelo edital e separar os materiais permitidos para a realização da prova.

Quando serão as provas do Enem 2026?

O Enem 2026 será aplicado em dois domingos consecutivos em novembro. Os horários seguem o fuso de Brasília, independentemente do estado em que o candidato fará o exame.

No primeiro dia, os participantes responderão às questões de Linguagens e Ciências Humanas, além de fazer a redação. A aplicação terá duração de cinco horas e 30 minutos.

No segundo domingo, serão aplicadas as provas de Matemática e Ciências da Natureza. Nesse dia, os candidatos terão cinco horas para concluir o exame.

O que fazer depois de consultar o local de prova?

Depois de verificar o endereço, a recomendação é planejar o deslocamento até o local com antecedência. Vale conferir o trajeto, estimar o tempo de viagem e considerar possíveis imprevistos no trânsito ou no transporte público.

Também é importante conferir os horários de abertura e fechamento dos portões. No Enem 2026, os portões abrem às 12h e fecham às 13h, pelo horário de Brasília. As provas começam às 13h30.

A entrada não é permitida após o fechamento dos portões. Por isso, o candidato deve organizar a saída de casa para chegar com tempo de sobra.

Na véspera, vale separar o documento oficial de identificação com foto e a caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, exigida para preencher o cartão-resposta e fazer a redação.