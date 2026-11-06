Quais cargos de gestão já exigem fluência em dados e IA, e quais vão exigir em breve

O conhecimento em inteligência artificial já aparece nas descrições de vagas para gerentes de marketing, produtos e projetos. A exigência, antes concentrada em ocupações técnicas, começa a alcançar profissionais responsáveis por equipes, orçamentos e decisões de negócios.

Dados do LinkedIn mostram que a participação de anúncios de emprego que exigem fluência em IA cresceu cerca de 65% nos últimos 12 meses.

A expansão levanta uma questão para quem pretende avançar na carreira: quais posições já incorporaram essa competência e onde a demanda deve crescer?

A resposta varia conforme a função. Algumas áreas apresentam exigências documentadas, enquanto outras ainda estão adaptando suas responsabilidades às possibilidades da tecnologia.

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Quais cargos já exigem conhecimento em IA?

Gerentes de produtos estão entre os profissionais que aparecem em levantamentos sobre vagas que exigem habilidades em inteligência artificial.

O relatório AI Labor Market Update, publicado pelo LinkedIn em setembro de 2025, identificou cargos de gerente de produtos e gerente de programas entre os dez títulos mais frequentes nos anúncios que solicitavam fluência em IA.

Nessas funções, o conhecimento pode ser utilizado para avaliar recursos tecnológicos, acompanhar indicadores e coordenar projetos de automação.

A área de marketing apresenta movimento semelhante. Dados da consultoria Lightcast mostram que 8% dos anúncios para gerentes de marketing analisados em 2024 mencionavam pelo menos uma habilidade em IA.

Isso demonstra uma demanda concreta, embora ainda não represente uma exigência generalizada para todas as vagas.

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Quais áreas de gestão devem ampliar essas exigências?

Finanças, recursos humanos e operações estão entre as áreas com potencial de incorporar novas competências tecnológicas às funções gerenciais.

Nas finanças, sistemas de IA podem auxiliar na análise de indicadores, identificação de padrões e elaboração de projeções. A interpretação dos resultados, entretanto, continua exigindo conhecimento financeiro.

Gestores de recursos humanos podem precisar avaliar aplicações em recrutamento, treinamento e planejamento da força de trabalho, considerando riscos de discriminação e proteção de dados.

Já nas operações, a demanda tende a envolver automação de processos, monitoramento de desempenho e integração de sistemas.

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O que será necessário aprender?

O relatório Future of Jobs 2025, do Fórum Econômico Mundial, aponta inteligência artificial e big data entre as competências com maior expectativa de crescimento até 2030.

Big data é o termo utilizado para grandes volumes de informações que exigem métodos específicos de processamento e análise.

Para profissionais de gestão, a preparação pode começar pelo domínio de indicadores, ferramentas de análise de dados e conceitos básicos de IA generativa.

Formações voltadas à aplicação dessas tecnologias nos negócios podem ajudar a desenvolver critérios para avaliar projetos, custos e riscos.

A escolha deve considerar as exigências da área de atuação. Acompanhar descrições de vagas e identificar competências recorrentes permite direcionar os estudos para conhecimentos que já estão sendo valorizados pelos empregadores.