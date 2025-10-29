Após mortes no Rio, Alcolumbre anuncia abertura de CPI do crime organizado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), anunciou a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o crime organizado, com início marcado para a próxima terça-feira.

A decisão foi tomada após a operação mais letal já registrada no Rio de Janeiro, que resultou na morte de quatro policiais e cerca de cem pessoas durante os confrontos. A CPI tem o objetivo de apurar as circunstâncias e os impactos desse crime organizado, além de buscar soluções para o enfrentamento da violência no estado.

“Determinei a instalação da CPI do Crime Organizado para a próxima terça-feira (4), em entendimento com o senador Alessandro Vieira. A comissão irá apurar a estruturação, a expansão e o funcionamento do crime organizado, com foco na atuação de milícias e facções. É hora de enfrentar esses grupos criminosos com a união de todas as instituições do Estado brasileiro, assegurando a proteção da população diante da violência que ameaça o país", disse Alcolumbre em comunicado.

Anteriormente, o parlamentar já havia declarado que o Congresso "acompanhava, com atenção e preocupação, os graves acontecimentos registrados no Rio de Janeiro".

"A Presidência do Senado Federal manifesta apoio às ações das forças de segurança no combate à criminalidade, às facções e ao crime organizado, reafirmando a necessidade de um esforço coletivo e conjunto de todos os atores do Estado brasileiro para proteger os cidadãos da violência que assola o país. Manifesta, ainda, solidariedade às famílias das vítimas, aos profissionais de segurança envolvidos e a toda sociedade fluminense. O Congresso Nacional seguirá atento ao desenrolar da crise e coloca-se à disposição para contribuir, de forma responsável e democrática, com soluções legislativas que fortaleçam a segurança pública, o combate ao crime organizado e a proteção da vida dos brasileiros", disse Alcolumbre, em publicação nas redes sociais.

PL do Senado

Como resposta à megaoperação no Rio de Janeiro, o Senado aprovou um projeto de lei que altera dispositivos do Código de Processo Penal. As mudanças propostas incluem novas regras para as audiências de custódia e a exigência de coleta de material genético de detidos suspeitos de integrar organizações criminosas.

O projeto, de autoria do ex-senador Flávio Dino, atualmente ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), foi incluído como item extra-pauta na sessão, após a operação policial que gerou grande repercussão.

Além disso, o texto especifica novas situações nas quais a prisão preventiva pode ser decretada, ampliando as possibilidades de sua aplicação. O projeto agora segue para sanção presidencial. Caso seja aprovado, suas medidas deverão ser implementadas em breve, com o objetivo de fortalecer o combate ao crime organizado e garantir maior efetividade nas investigações.

Novas regras sobre prisão preventiva

O projeto aprovado pelo Senado estabelece mudanças significativas nas regras relacionadas à prisão preventiva e à coleta de material genético de detidos. O texto determina que a prisão preventiva pode ser decretada com base em fundamentação concreta nos seguintes casos:

participação em organização criminosa,

uso reiterado de violência ou grave ameaça

apreensão de grande quantidade ou variedade de drogas, armas ou munições.

Além disso, as prisões em flagrante podem ser convertidas em preventivas nos seguintes casos: reincidência, crimes cometidos com violência ou grave ameaça, quando o acusado já tiver sido liberado anteriormente em audiência de custódia, e em casos de fuga ou risco de fuga.

A coleta de material genético dos detidos envolvidos em organizações criminosas e crimes de violência sexual deverá ocorrer durante a audiência de custódia ou, no máximo, até 10 dias após a prisão.

O projeto foi relatado pelo senador Sergio Moro (União-PR), e o texto original sofreu algumas alterações durante a tramitação.

Em seu relatório, Moro destacou o histórico das audiências de custódia, que passaram a ser aplicadas após prisões em flagrante e regulamentadas pela resolução nº 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O principal objetivo das audiências de custódia, segundo Moro, é "prevenir torturas ou abusos na prisão em flagrante, oportunizando um contato direto do preso com a autoridade judicial".

(Com informações da agência O Globo)