No Rio, Lula tem 55,5% de desaprovação e 39,1% de aprovação, diz Futura

O percentual de eleitores do estado do Rio de Janeiro que aprovam o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou a 39,1%, enquanto 55,5% desaprovam a gestão do petista, segundo pesquisa feita pela Futura Inteligência, em parceria com a Apex Partners.

O levantamento divulgado nesta segunda-feira, 10, foi realizado entre os dias 30 de outubro e 3 de novembro. Em comparação com julho, quando foi realizada a última pesquisa, houve aumento de 1,5 ponto percentual na avaliação positiva entre os fluminenses, enquanto a negativa caiu 1,2 ponto percentual. No período, a aprovação estava em 37,6% e desaprovação em 56,7%.

Em relação à avaliação do presidente Lula, 48,2% dos entrevistados apontaram seu governo como ruim ou péssimo, enquanto 31,5% classificaram como bom ou ótimo. Já 18,7% consideraram regular — 1,6% dos participantes não souberam responder.

Na comparação com o levantamento de julho, 51,5% dos participantes do estado do Rio disseram que o governo de Lula era ruim ou péssimo, enquanto 27,4% apontaram como bom ou ótimo e 20,3% como regular.

Eleições presidenciais no Rio de Janeiro, segundo a Futura

A pesquisa da Futura Inteligência avaliou as intenções de voto dos fluminenses para possíveis candidatos para presidência da República, em 2026. O presidente Lula está na liderança, com 28,1% das intenções. Em segundo lugar, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com 9,1% e, em terceiro, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 6,1%.

Nas intenções de voto espontânea, quando nenhuma opção é apresentada ao entrevistado, Lula ainda aparece na frente, com 26,4%, enquanto Jair Bolsonaro tem 23,7%. Tarcísio de Freitas ocupa a terceira posição, com 2,7%.

Cenários do 1º turno no RJ

Para o primeiro turno, Lula se destaca novamente em dois cenários. No primeiro, o petista tem a liderança, com 31,3% das intenções de votos, enquanto o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) aparece com 26,7%. Em seguida, aparece Tarcísio de Freitas, com 12,8%.

No segundo cenário, o presidente Lula lidera com 31,2% das intenções de votos, Eduardo Bolsonaro com 29,8% e o governador de São Paulo com 16,2%. No entanto, no terceiro cenário, o filho do ex-presidente aparece na liderança, com 34,8% das intenções de voto, Lula com 33% e Ratinho Junior, governador do Paraná, com 7,2%.

Cenários do 2º turno no RJ

No primeiro cenário do 2º turno, Tarcísio de Freitas tem a liderança das intenções de votos, com 42,9%. Em seguida, Lula com 37,4%. Dos entrevistados, 2,4% não souberam responder.

No segundo cenário, Eduardo Bolsonaro aparece na frente, com 47,1%, enquanto Lula tem 39,4%. Dos entrevistados, 0,8% não souberam responder.

No terceiro cenário, o ex-presidente Jair Bolsonaro lidera com 49,2% e Lula com 38,1%. Cerca de 1% dos participantes não souberam responder.

Segundo José Luiz Soares Orrico, diretor político da Futura Inteligência, o presidente Lula tem desempenho ruim entre os eleitores fluminenses.

"Em relação à disputa presidencial, Lula aparece perdendo com todas as comparações que fizemos em segundo turno. Ele perde com o Tarcísio, ele perde com o Eduardo Bolsonaro, evidentemente ele perde com o Jair Bolsonaro também. E na rejeição, o Lula tem 48,6%. Em relação à última pesquisa que fizemos do Rio, ele melhorou a situação. A aprovação dele hoje está melhor do que estava em julho de 2025", explicou.