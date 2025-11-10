Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

No Rio, Lula tem 55,5% de desaprovação e 39,1% de aprovação, diz Futura

Dados mostram elevação de 1,5 ponto percentual na avaliação positiva do presidente, em comparação com a pesquisa feita em julho

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 19h30.

Tudo sobreGoverno Lula
Saiba mais

O percentual de eleitores do estado do Rio de Janeiro que aprovam o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou a 39,1%, enquanto 55,5% desaprovam a gestão do petista, segundo pesquisa feita pela Futura Inteligência, em parceria com a Apex Partners.

O levantamento divulgado nesta segunda-feira, 10, foi realizado entre os dias 30 de outubro e 3 de novembro. Em comparação com julho, quando foi realizada a última pesquisa, houve aumento de 1,5 ponto percentual na avaliação positiva entre os fluminenses, enquanto a negativa caiu 1,2 ponto percentual. No período, a aprovação estava em 37,6% e desaprovação em 56,7%.

Em relação à avaliação do presidente Lula, 48,2% dos entrevistados apontaram seu governo como ruim ou péssimo, enquanto 31,5% classificaram como bom ou ótimo. Já 18,7% consideraram regular — 1,6% dos participantes não souberam responder.

Na comparação com o levantamento de julho, 51,5% dos participantes do estado do Rio disseram que o governo de Lula era ruim ou péssimo, enquanto 27,4% apontaram como bom ou ótimo e 20,3% como regular.

Eleições presidenciais no Rio de Janeiro, segundo a Futura

A pesquisa da Futura Inteligência avaliou as intenções de voto dos fluminenses para possíveis candidatos para presidência da República, em 2026. O presidente Lula está na liderança, com 28,1% das intenções. Em segundo lugar, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com 9,1% e, em terceiro, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 6,1%.

Nas intenções de voto espontânea, quando nenhuma opção é apresentada ao entrevistado, Lula ainda aparece na frente, com 26,4%, enquanto Jair Bolsonaro tem 23,7%. Tarcísio de Freitas ocupa a terceira posição, com 2,7%.

Cenários do 1º turno no RJ

Para o primeiro turno, Lula se destaca novamente em dois cenários. No primeiro, o petista tem a liderança, com 31,3% das intenções de votos, enquanto o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) aparece com 26,7%. Em seguida, aparece Tarcísio de Freitas, com 12,8%.

No segundo cenário, o presidente Lula lidera com 31,2% das intenções de votos, Eduardo Bolsonaro com 29,8% e o governador de São Paulo com 16,2%. No entanto, no terceiro cenário, o filho do ex-presidente aparece na liderança, com 34,8% das intenções de voto, Lula com 33% e Ratinho Junior, governador do Paraná, com 7,2%.

Cenários do 2º turno no RJ

No primeiro cenário do 2º turno, Tarcísio de Freitas tem a liderança das intenções de votos, com 42,9%. Em seguida, Lula com 37,4%. Dos entrevistados, 2,4% não souberam responder.

No segundo cenário, Eduardo Bolsonaro aparece na frente, com 47,1%, enquanto Lula tem 39,4%. Dos entrevistados, 0,8% não souberam responder.

No terceiro cenário, o ex-presidente Jair Bolsonaro lidera com 49,2% e Lula com 38,1%. Cerca de 1% dos participantes não souberam responder.

Segundo José Luiz Soares Orrico, diretor político da Futura Inteligência, o presidente Lula tem desempenho ruim entre os eleitores fluminenses.

"Em relação à disputa presidencial, Lula aparece perdendo com todas as comparações que fizemos em segundo turno. Ele perde com o Tarcísio, ele perde com o Eduardo Bolsonaro, evidentemente ele perde com o Jair Bolsonaro também. E na rejeição, o Lula tem 48,6%. Em relação à última pesquisa que fizemos do Rio, ele melhorou a situação. A aprovação dele hoje está melhor do que estava em julho de 2025", explicou.

Acompanhe tudo sobre:Luiz Inácio Lula da SilvaGoverno LulaEleiçõesJair BolsonaroEduardo BolsonaroTarcísio Gomes de Freitas

Mais de Brasil

Petróleo da Margem Equatorial financiará desenvolvimento do Amapá, diz governador

STF forma maioria para suspensão de lei que regulamenta mototáxi em SP

Aprovação de Cláudio Castro sobe para 60,4% após operação, diz Futura

Moraes determina que governo do Rio preserve imagens das câmeras dos policiais após operação

Mais na Exame

ESG

COP30: o plano para somar R$ 40 bilhões ao PIB passa pela Amazônia

Brasil

Petróleo da Margem Equatorial financiará desenvolvimento do Amapá, diz governador

Negócios

O corretor por trás das vendas do Senna Tower, o prédio residencial mais alto do mundo

Mercados

Ibovespa completa 11 sessões seguidas de recorde de fechamento